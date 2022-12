Aerosmith canceló su show en Las Vegas por la salud de Steven Tyler y preocupó a sus fans

escuchar

El pasado viernes Aerosmith preocupó a sus fanáticos tras enviar un anuncio de último momento en el que suspendía su presentación de residencia en Las Vegas debido a un problema de salud que aquejaba al cantante Steven Tyler (74 años). Mediante su cuenta oficial de Instagram, la banda estadounidense espera retomar sus obligaciones a partir del lunes 5 de diciembre.

Como es de costumbre en Las Vegas, Nevada, distintos artistas suelen firmar contratos para asegurarse una estadía temporaria y ofrecer shows en vivo a los visitantes de la ciudad. En este marco, Aerosmith inició con su programa de residencia en el Deuces Wild Vegas en septiembre y se proyecta que finalizará el 11 de este mes. Tras una seguidilla de espectáculos, la salud de Tyler dijo basta.

Aerosmith suspende de urgencia su show en Las Vegas (Fuente: Instagram/@aerosmith)

A través de sus redes sociales, se informó que por el momento el vocalista está “muy bien”. Redactaron un texto que se publicó en las en la plataforma antes mencionada en pedido de disculpas hacia sus fans.

“Es una gran decepción que nos veamos obligados a cancelar el show de esta noche en Las Vegas debido a que Steven no se siente bien y no puede actuar”, dice el texto y agrega en sintonía con la salud de Tyler: “Se espera que se recupere por completo para el espectáculo en Las Vegas de los lunes por la noche”. En tanto, no se especificó qué tipo de enfermedad o percance padecería el cantante de “Dream On”.

ARCHIVO - Preocupa la salud de Steven Tyler (Foto por Matt Sayles/Invision/AP, archivo)

Esta no es la primera vez que la banda de Aerosmith cancela un concierto por cuestiones de salud. Durante mayo, el conjunto estadounidense anunció a sus fans que una de las primeras presentaciones en su etapa inicial en Las Vegas sería suspendida, ya que Tyler se alejó de los escenarios para rehabilitarse tras una recaída en el consumo de drogas debido a una cirugía. De igual modo que meses atrás, se le notificó a los compradores que el dinero de las entradas les sería devuelto sin excepciones.

Quienes no tardaron en manifestar sus deseos de recuperación para Tyler fueron los seguidores de Aerosmith, que a través de comentarios depositados en Instagram, demostraron una vez más el apoyo incondicional a la banda de rock. “Como el propio Steven había dicho una vez sobre algunos programas que tuvieron que ser cancelados: ‘Hacemos planes, y Dios se ríe’”; “Espero que se recupere pronto de todo corazón…”; “Es mucho mejor cancelar y estar bien y fuerte. Puedes comprar otro boleto, pero solo hay un Steven. Mantente fuerte, puedes hacer esto”, son algunas de las palabras dedicadas al vocalista.

Anuncio de Aerosmith sobre la cancelación de su show en Las Vegas (Fuente: Instagram/@aerosmith)

En cuanto a la actualidad de la banda, Aerosmith se encuentra vigente a pesar del paso del tiempo y los nuevos géneros musicales. Más allá de ello, el grupo estadounidense firmó un contrato con Universal Music Group para poner todos sus éxitos bajo una misma firma y a las futuras canciones, según adelantó Daily Mail. Además, el trato incluiría sesiones de fotos y videoclips con Steven Tyler y el resto del conjunto, en juntos o por separado.

