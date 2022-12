De Jennifer Garner a John Legend, quiénes son las estrellas de Hollywood que cenaron con Biden y Macron

escuchar

El lujo y la elegancia desfilaron la noche del jueves en la cena de Estado del presidente Joe Biden, que marca el regreso de los eventos de este tipo tras la pandemia de Covid.

En los primeros a帽os de su administraci贸n, la contingencia oblig贸 al mandatario a cancelar esta celebraci贸n. Por eso, esta vez abri贸 las puertas de la Casa Blanca a un desfile de celebridades para recibir al presidente franc茅s Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte Macron.

John Legend y Chrissy Teigen arribaron a la casa junto con Stephen Colbert, Julia Louis-Dreyfus, Jennifer Garner y Ariana DeBose. Incluso el CEO de Apple, Tim Cook, fue invitado.

La ganadora del Oscar como mejor actriz de reparto por West Side Story, Ariana DeBose, luci贸 un vestido asim茅trico de Tony Ward.

La actriz Ariana DeBose llega a la Cena de Estado con el presidente Joe Biden y el presidente franc茅s Emmanuel Macron Susan Walsh - AP

Con respecto al derroche de estilo, John Legend y Chrissy Teigen fueron otros de los grandes invitados. La modelo llev贸 un vestido de Rachel Gilbert que dejaba sus hombros al descubierto.

Chrissy Teigen, a la izquierda, y John Legend llegan a la Cena de Estado con el presidente Joe Biden y el presidente franc茅s Emmanuel Macron Susan Walsh - AP

Jennifer Garner y su hija Violet impactan en la cena con su parecido

Como siempre ha mostrado la uni贸n con su mam谩, Violet, la hija de Jennifer Garner con Ben Affleck, fue su acompa帽ante en el evento de gala. A sus 17 a帽os, el parecido con su madre es innegable. En este evento que reuni贸 a toda la crema y nata estadounidense, Garner eligi贸 un vestido negro de Ralph Lauren con algunos detalles de lentejuelas. Lo combin贸 con un bolso de mano del mismo color. En tanto que Violet sigui贸 su ejemplo y luci贸 un vestido de Carolina Herrera que combin贸 con el cabello recogido y sus tacones rojos.

De acuerdo con Vanitatis, la actriz y Jill Biden eran amigas y trabajaron por primera vez juntas en la ONG Save the Children, desde entonces no se separaron, por lo que la invitaci贸n a esta ceremonia no debe causar sorpresa.

Muchas celebridades de Hollywood se mostraron felices de la invitaci贸n. A los ya anteriores se sumaron el megaproductor Jeffrey Katzenberg, as铆 como los miembros de los medios de comunicaci贸n m谩s destacados, como el presentador de Late Show, Stephen Colbert.

El presentador Stephen Colbert y su esposa Evelyn McGee-Colbert llegan a la cena de Estado con el presidente Joe Biden y el presidente franc茅s Emmanuel Macron Susan Walsh - AP

La editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, no se perdi贸 esta cena tan emblem谩tica. Llev贸 un vestido largo con joyas doradas superpuestas y sus caracter铆sticas gafas de sol. Incluso hay una leyenda en torno a ellas. Durante los a帽os se ha popularizado que las lleva para que nadie sepa c贸mo mira los atuendos de los dem谩s.

Baz Luhrmann y Anna Wintour, invitados a la cena de Estado con el presidente Joe Biden Susan Walsh - AP

De acuerdo con Fox News, entre las figuras poderosas del entretenimiento que recibieron invitaci贸n estuvieron el CEO de Discovery, David Zaslav, y el CEO de NBCUniversal, Jeff Shell. Los grandes del streaming tambi茅n figuraron entre los convocados, como el CEO de Netflix, Ted Sarandos, y la presidenta de Disney Entertainment, Dana Walden.

Biden estar铆a trabajando en reparar la relaci贸n de Estados Unidos con Francia, por lo que estas celebridades estuvieron en la lista de 300 invitados en la cena de etiqueta. De acuerdo con los reportes de TMZ, disfrutaron de la langosta de Maine, carne de res con mermelada de echalote y papas a la manteca de triple cocci贸n.

El m煤sico Jon Batiste pos贸 con su esposa Suleika Jaouad en la antesala de la cena en la Casa Blanca en Washington Susan Walsh - AP

Hubo una celebridad m谩s que se convirti贸 en el as bajo la manga de Jill Biden para ambientar la noche. Se trat贸 del m煤sico y compositor Jon Batiste. Su presencia se debi贸 en parte a que es de Nueva Orleans. 鈥淧odr铆a ser una noche divertida, siempre y cuando Macron no se ofenda por nuestra selecci贸n de fromage [queso]鈥, coment贸 la primera dama.

Jill Biden us贸 un dise帽o de Oscar de la Renta @oscardelarenta

Sobre el atuendo con el que sorprendi贸 Jill Biden, hay que destacar que podr铆a ser una de sus apuestas m谩s arriesgadas porque derrochaba un toque de sensualidad. El dise帽o de transparencias y bordados estuvo a cargo de Oscar de la Renta, como presumi贸 la casa de moda en su cuenta de Instagram.

LA NACION