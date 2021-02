Mick Fleetwood publicó, con Steven Tyler y Billy Gibbons, una canción del concierto tributo a Peter Green

Mick Fleetwood & Friends celebra a Peter Green es un proyecto que nació cuando el baterista de Fleetwood Mac se embarcó en una producción para homenajear a Peter Green, cantante y uno de los fundadores de aquella banda, nacida en el Reino Unido, en 1967.

Poco antes de la muerte de Green, Mick Fleetwood realizó un concierto, el 25 de febrero de 2020, en el Palladium de Londres. Desde diciembre comenzaron a publicarse algunos singles del aquella presentación. Luego de un primer lanzamiento, ahora Mick Fleetwood & Friends presenta “Rattlesnake Shake”, nada menos que junto a los cantantes de Aerosmith y ZZ Top (Steven Tyler y Billy Gibbons, respectivamente).

En aquel concierto, que será editado completo en formato físico el 30 de abril de este año, participaron Neil Finn, Noel Gallagher, Billy Gibbons, David Gilmour, Kirk Hammett, John Mayall, Christine McVie, Jeremy Spencer, Zak Starkey, Pete Townshend, Bill Wyman, Dave Bronze, Jonny Lang, Andy Fairweather Low, Ricky Peterson, y Rick Vito, además del anfitrión Fleetwood y los cantantes Gibbons y Tyler.

El primero de los singles se conoció en diciembre pasado. Se trató de “The Green Manalishi (With The Two Prong Crown)”. Fue la primera canción de este trabajo enfocado en los primeros años de Fleetwood Mac. Participaron Billy Gibbons y Kirk Hammett de Metallica. Hammett usó la histórica guitarra Gibson Les Paul de 1959 con la que tocaba Peter Green.

Mick Fleetwood, en el homenaje a Peter Green Captura de pantalla

La idea original era que el concierto llegara a los cines del Reino Unido en marzo de este año, aunque desde el comienzo de la pandemia, los protocolos imponen una agenda de día a día. En principio está asegurado el lanzamiento en formato físico para abril. 4 LP de vinilo, un mediabook de 20 páginas con Blu-Ray y 2CD, y también un box set deluxe con libro de tapa dura de 44 páginas con notas del biógrafo de Mick Fleetwood Anthony Bozza, entre otros formatos.

LA NACION