Agencia de aduanas de EE.UU. dice que carece de medios para devolver aranceles
Un funcionario de la oficina federal encargada de la aduana de Estados Unidos declaró el viernes a una corte federal que su agencia carece de los medios para devolver parte de los ingresos obtenidos por los aranceles de Donald Trump que la Corte Suprema declaró ilegales
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) tendrá desarrollado en un mes un proceso para la devolución, dijo su director ejecutivo de programas comerciales, Brandon Lord
La CBP presentó un documento ante la corte después de que un juez federal ordenara esta semana a la administración Trump que comenzara a reembolsar el dinero obtenido por los aranceles
La decisión del tribunal fue bien recibida por las empresas, ya que cientos de ellas habían presentado demandas para recuperar los aranceles pagados, que según Lord rondan los 166.000 millones de dólares
El mes pasado, la Corte Suprema declaró ilegales parte de estos impuestos porque Trump carecía de poderes para imponerlos