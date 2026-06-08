Seguro Social en alerta: los estados donde el recorte impactaría más fuerte si se agota el fondo

El sistema de Seguro Social de Estados Unidos enfrenta problemas de financiamiento de cara a los próximos años. Según un informe del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB, por sus siglas en inglés), el fondo de reserva destinado al pago de jubilaciones podría agotarse en 2032. Si no se toman medidas para reforzarlo, la ley prevé una reducción automática de los beneficios.

El impacto en la economía de los hogares por la crisis del Seguro Social

El CRFB señaló que, en caso de que se llegue al escenario en el que la reserva de fondos se acabe en seis años, los pagos mensuales de los jubilados se recortarían un 24% en EE.UU. Esto equivaldría a una pérdida promedio de unos 500 dólares por mes para cada beneficiario.

Si el fondo de reserva del Seguro Social se queda sin recursos, millones de beneficiarios en EE.UU., incluidos inmigrantes elegibles que aportaron al sistema, verían una reducción en sus ingresos. Según el CRFB, 63 millones de beneficiarios se verían afectados, entre ellos 54 millones de jubilados y nueve millones de sobrevivientes, cónyuges y familiares dependientes.

La reducción promedio de US$500 al mes del Seguro Social tendría un fuerte impacto en la economía de muchos hogares. De hecho, CBS News indicó que esa cifra supera lo que muchos jubilados gastan en alimentos durante un mes.

Una encuesta de la Senior Citizens League mostró que el 73% de los jubilados utiliza los beneficios del Seguro Social para cubrir más de la mitad de sus gastos, mientras que el 39% depende de ese dinero para cubrir prácticamente todas sus necesidades diarias.

Distribución de las pérdidas del Seguro Social en los estados más afectados

El informe también analiza el impacto que tendría esta situación en cada estado de EE.UU. El CRFB remarcó que el recorte de los beneficios afectaría directamente entre el 10% y el 23% de la población de cada estado. Por este motivo, los estados con mayor cantidad de beneficiarios sentirían con más fuerza el impacto económico total de estos recortes.

Entre el 10% y el 23% de la población de cada estado de EE.UU. se vería afectada por estos recortes AP

California : jubilados dejarían de percibir US$33.400 millones en el lapso de un año.

: jubilados dejarían de percibir US$33.400 millones en el lapso de un año. Florida : el recorte en el estado alcanzaría la suma de US$26.600 millones.

: el recorte en el estado alcanzaría la suma de US$26.600 millones. Texas : los beneficiarios dejarían de percibir US$23.700 millones anuales

: los beneficiarios dejarían de percibir US$23.700 millones anuales Nueva York: la pérdida de ingresos se situaría en US$19.700 millones.

Cambios en la administración y el acceso a los servicios

En paralelo a las proyecciones sobre el fondo, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) atraviesa una etapa de ajustes en su estructura. Un reporte de Fortune indicó que, al comienzo de la actual administración, más de 7100 empleados salieron de la agencia, lo que equivale a más del 13% de su equipo.

Además, cerró seis de sus diez oficinas regionales y trasladó gran parte de la atención a plataformas en línea. Según el mismo reporte, estos cambios generaron complicaciones en el acceso para personas con enfermedades o en situaciones vulnerables. Durante la primera parte de 2025, las solicitudes de beneficios por discapacidad cayeron un 7% respecto al año anterior.

En la actualidad, la mayor parte de la atención de la SSA se realiza de en línea

Asimismo, los especialistas advierten que los sistemas automatizados y la inteligencia artificial en las líneas telefónicas no logran reemplazar la atención personalizada que brindaban los trabajadores en las oficinas de la SSA.