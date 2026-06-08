Mundial 2026: los objetos que la FIFA prohíbe en los estadios y pueden dejar sin entrada a los fanáticos

Desde el jueves 11 de junio de 2026, se llevará a cabo el Mundial en 16 sedes distribuidas entre Canadá, México y Estados Unidos. Para ordenar el ingreso y la permanencia de los aficionados, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) publicó un código de conducta para los estadios, con restricciones sobre objetos permitidos, elementos prohibidos y conductas que pueden derivar en la expulsión del recinto.

La política de bolsos y la restricción de botellas en los partidos del Mundial 2026

En su web oficial, la FIFA detalló diversas normas a tener en cuenta antes de asistir a uno de los juegos de la Copa del Mundo. Para transportar objetos personales, es fundamental revisar la “Clear Bag Policy”, regla que establece restricciones para bolsos y prioriza el ingreso de bolsas transparentes dentro de las medidas permitidas.

Los materiales aceptados para estos envases son el vinilo, el plástico y el PVC. Las dimensiones de los artículos tienen límites que los asistentes deben consultar antes de su llegada al estadio para evitar contratiempos.

Asimismo, la FIFA actualizó la norma y prohibió el ingreso de botellas reutilizables a los estadios por razones de seguridad. Por este motivo, los aficionados deberán abastecerse mediante los puntos habilitados dentro o alrededor de los recintos, según la organización local.

Las regulaciones de la FIFA sobre banderas, carteles y luces

Los aficionados podrán ingresar con banderas y carteles de hasta 78 pulgadas de largo (dos metros) y 60 pulgadas de ancho (1,5 metros), siempre que estén fabricados con materiales resistentes al fuego. Quienes deseen llevar elementos más grandes o instrumentos musicales deberán solicitar una autorización previa.

Además, estarán prohibidos todos los punteros láser y cualquier otro dispositivo que proyecte luces hacia el campo de juego o las tribunas, por razones de seguridad en los estadios y para evitar incomodar a los futbolistas.

La exclusión de las vuvuzelas y otros aparatos sonoros en el Mundial 2026

En la categoría del sonido, la vuvuzela, aquel emblemático instrumento que ganó popularidad en el Mundial 2010, no tendrá permitido ingresar a las tribunas de los estadios, según confirmó la agencia Reuters. El motivo es que el ruido de estos tubos puede generar molestias auditivas.

Las vuvuzelas, elementos distintivos del Mundial 2010, están prohibidas por la FIFA Archivo

La medida de la FIFA también alcanza a los silbatos, las bocinas de aire y otros aparatos que producen sonido en exceso. La federación busca evitar ruidos excesivos, distracciones e incidentes durante los encuentros en las 16 sedes del torneo.

Código de vestimenta de la FIFA y comportamiento en las tribunas durante la Copa del Mundo

El código de conducta de la FIFA también establece reglas sobre la vestimenta y el comportamiento de los aficionados durante los partidos del Mundial 2026. Según la organización, la pintura corporal y los tatuajes no se consideran prendas de vestir.

Por ello, está prohibido quitarse la ropa para mostrar partes íntimas del cuerpo dentro de los estadios. Quienes incumplan estas normas pueden ser expulsados del recinto, perder su entrada e incluso ser puestos a disposición de las autoridades locales.

Los aficionados no podrán quitarse prendas de ropa para mostrar partes del cuerpo en los estadios Unsplash

Las 16 sedes del Mundial 2026

Por primera vez en la historia, la competencia se desarrollará en tres países distintos, con puntos que abarcan desde el norte de Canadá hasta México. Los estadios confirmados por la FIFA para esta edición del Mundial son:

Toronto Stadium (BMO Field).

Vancouver Stadium (BC Place).

Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

Estadio Monterrey (Estadio BBVA).

Estadio Guadalajara (Estadio Akron).

Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).

Boston Stadium (Gillette Stadium).

Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Houston Stadium (NRG Stadium).

Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium).

Los Ángeles Stadium (SoFi Stadium).

Miami Stadium (Hard Rock Stadium).

New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium).

Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field).

San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium).

Seattle Stadium (Lumen Field).

Antes de asistir a un partido, la FIFA recomienda revisar el código de conducta y las reglas específicas de cada sede, ya que el personal de seguridad puede negar el ingreso o retirar del estadio a quienes lleven objetos prohibidos o incumplan las normas.