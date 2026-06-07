Los nuevos requisitos laborales de Medicaid: quiénes quedarán exentos y quiénes podrían perder la cobertura

El gobierno de Estados Unidos publicó el 1° de junio una regla provisional que establece nuevos requisitos laborales para determinados beneficiarios de Medicaid. Los adultos que estén alcanzados por la medida deberán acreditar al menos 80 horas mensuales de trabajo, educación, programas laborales o servicio comunitario para mantener la elegibilidad al programa.

¿Quiénes deberán cumplir los nuevos requisitos laborales de Medicaid?

De acuerdo con la regla publicada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), la obligación alcanzará principalmente a los adultos de entre 19 y 64 años que reciben cobertura a través de la expansión de Medicaid creada por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés).

Los estados deberán verificar el cumplimiento cada seis meses Magnific

Para conservar la cobertura, los inscritos deberán acreditar al menos 80 horas mensuales mediante una o más de las siguientes actividades elegibles:

Trabajo remunerado

Participar en programas de capacitación laboral

Efectuar actividades de servicio comunitario

Cursar estudios al menos a medio tiempo

Los estados deberán verificar el cumplimiento de esta regla al momento de la solicitud y posteriormente cada seis meses durante las renovaciones de cobertura.

Las exenciones al requisito laboral de Medicaid

La normativa federal también establece una serie de excepciones para personas que no estarán obligadas a demostrar actividades laborales. Según CMS, las exenciones incluyen, entre otros grupos, a:

Mujeres embarazadas

Personas en período posparto

Personas con discapacidades

Individuos médicamente frágiles

Miembros de pueblos indígenas americanos y nativos de Alaska

Padres, madres y cuidadores de niños pequeños

Cuidadores de personas con discapacidad

Beneficiarios que ya cumplen requisitos similares mediante el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) o Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)

Los perfiles que enfrentan más obstáculos para cumplir los requisitos

Algunos beneficiarios podrían enfrentar mayores dificultades para cumplir las nuevas exigencias. Entre los grupos con más riesgo se encuentran:

Personas que pierdan su empleo

Trabajadores con horarios laborales irregulares

Personas con vínculos intermitentes con el mercado laboral

Titulares con problemas de salud física o mental que limitan su capacidad de trabajar, pero que no califican para una exención

Adultos que trabajan, pero que enfrentan responsabilidades de cuidado familiar que dificultan alcanzar las 80 horas mensuales requeridas

KFF señala que solo uno de cada cinco adultos cubiertos por Medicaid reportó no cumplir actualmente con esas condiciones y podría no reunir lo necesario para una exención.

Algunos grupos podrían enfrentar mayores dificultades para mantener la cobertura Magnific

¿Cuándo entrarán en vigor los cambios?

Según CMS, los requisitos laborales deberán entrar en vigor como máximo el 1° de enero de 2027 en los estados alcanzados por la medida. No obstante, algunos territorios ya avanzaron con implementaciones anticipadas y otros evalúan comenzar antes de esa fecha mediante autorizaciones especiales.

KFF indica que los estados deberán iniciar campañas de información y orientación al menos tres meses antes del comienzo de las verificaciones. La organización también señala que los mandatarios estatales podrán solicitar una exención por esfuerzo de buena fe para retrasar la aplicación hasta diciembre de 2028.