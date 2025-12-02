Agencia médica de EE. UU. reducirá pruebas científicas en monos

Estados Unidos limitará las pruebas de seguridad de medicamentos en monos, informó la agencia federal de regulación el martes, mientras la administración del presidente Donald Trump avanza con su compromiso de reducir el uso de animales en investigaciones científicas.

Según un borrador de directrices de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los modelos informáticos, el cultivo de mini órganos en laboratorios y estudios en humanos reemplazarán las pruebas de toxicidad por dosis repetidas durante seis meses en monos para anticuerpos monoclonales, proteínas diseñadas en laboratorio que se utilizan para tratar el cáncer, afecciones autoinmunes y otras enfermedades.

"Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de eliminar los requisitos de pruebas en animales en la evaluación de medicamentos y nuestra promesa de acelerar las curas y tratamientos significativos para los estadounidenses", dijo el comisionado de la FDA Marty Makary en un comunicado.

Según la agencia, los programas no clínicos típicos que involucran anticuerpos monoclonales podrían implicar a más de 100 monos macacos. Actualmente no se utilizan simios en ninguna investigación invasiva en Estados Unidos.

La medida fue bien recibida por grupos defensores de los animales.

Zaher Nahle, exinvestigador con animales y ahora asesor científico principal del Centro para una Economía Humana, dijo a la AFP que la decisión es un "paso importante".

"Estos primates no son confiables para predecir la toxicidad, por lo que se pueden obtener resultados iguales o mejores en términos de precisión utilizando otros enfoques", añadió.

Señaló que los estudios muestran que más del 90% de los medicamentos considerados seguros y eficaces en animales no logran obtener aprobación para uso humano.

El anuncio de la FDA sigue a un informe publicado el mes pasado en la revista Science que indicaba que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) cerrarían sus laboratorios de primates.

También se produce en medio de esfuerzos más amplios de las agencias federales para trasladar la investigación con animales hacia tecnologías más modernas.

