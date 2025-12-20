El popular condimento de Navidad que fue retirado de los estantes a solo dos semanas de las celebraciones de diciembre
Se trata de una especia que se usa en varias preparaciones típicas de las fiestas en Estados Unidos
A pocos días de Navidad, una marca de canela, que es una de las especias más consumidas en platos típicos de la temporada, quedó en medio de una alerta sanitaria de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). La agencia ordenó el retiro de la especia de la marca Lucky Foods, que ya se había comercializado en 14 estados, contaminada con niveles peligrosos de plomo.
Cómo reconocer la canela contaminada
TBC Distribution Corporate, casa matriz de la marca con sede en Brooklyn, Nueva York, comenzó el retiro de sus paquetes de 40 gramos de Lucky Foods Cinnamon Powder.
La especia se vendió en supermercados, almacenes, tiendas de conveniencia, delicatessen, panaderías y restaurantes de 14 estados de EE.UU.
Para que los usuarios puedan identificar los paquetes contaminados, las autoridades detallaron en un comunicado que el producto se comercializó en una bolsa sellada al vacío o en atmósfera modificada, con una etiqueta marrón que identifica a la marca en la parte superior.
El lote retirado por niveles elevados de plomo tiene impresa la fecha de consumo preferente antes del 15 de septiembre de 2027.
Los 14 estados de EE.UU. donde se vendió canela contaminada con plomo
En el comunicado, la FDA destacó que la canela contaminada con plomo fue distribuida entre el 11 de abril y el 1° de septiembre de 2025 en estos 14 estados:
- California
- Florida
- Georgia
- Illinois
- Maryland
- Michigan
- Carolina del Norte
- Nueva Jersey
- Nueva York
- Ohio
- Oregon
- Pensilvania
- Carolina del Sur
- Texas
Los habitantes de estas zonas del país deben revisar si no compraron el producto en vísperas de Navidad, cuando platillos que llevan la especia como la tarta de manzana, el ponche de huevo y el puré de boniato son habituales en las mesas de Estados Unidos.
Qué deben hacer los consumidores que hayan comprado la canela en mal estado
En primer lugar, las autoridades recomendaron que quienes tengan esta canela en sus hogares no la consuman. Además, pueden contactarse al 718-444-5556, de lunes a viernes, entre las 8 y 17 hs para obtener más información.
La advertencia sanitaria de la FDA para los consumidores
La FDA explicó que la exposición a niveles bajos de plomo no siempre genera síntomas inmediatos, pero en algunos casos conlleva peligros graves.
Según el organismo, los efectos dependen de la cantidad ingerida, el tiempo de exposición y factores como la edad y el peso corporal.
En niños, la exposición prolongada puede afectar el sistema nervioso central y derivar en trastornos del aprendizaje, problemas de desarrollo y otras consecuencias a largo plazo.
En adultos, se la ha vinculado con disfunción renal, hipertensión y efectos neurocognitivos. Hasta el momento, no se reportaron enfermedades asociadas a este producto.
El antecedente de Nueva York
El año pasado se activó alerta similar cuando la FDA ordenó el retiro de canela en polvo de la marca El Servidor, que se había comercializado en un supermercado de Nueva York, también por niveles peligrosos de plomo.
En aquella ocasión, que tuvo lugar en julio de 2024, las autoridades instaron a la población a que consulte con un médico ante la sospecha de exposición al plomo.
