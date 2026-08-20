Agentes de inmigración arrestan a capitán de barco tras accidente mortal en Nueva York

El capitán de un barco turístico implicado en un accidente que causó la muerte de una mujer y su bebé, el 8 de agosto en Nueva York, fue detenido por la policía migratoria, informaron las autoridades.

Una investigación de la Guardia Costera determinó que Manuel Hernández, un salvadoreño de 46 años, había entrado clandestinamente en Estados Unidos, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fechado el miércoles.

"Una vez que haya respondido por sus delitos ante la justicia, nos aseguraremos de que sea expulsado rápidamente de nuestro país", declaró el titular del DHS, Markwayne Mullin, en un comunicado.

Según una demanda penal, el barco llevaba sobrecarga con 14 personas a bordo, frente a las 10 autorizadas, y no disponía de chalecos salvavidas adecuados para niños.

El documento afirma también que el sospechoso no tenía las licencias requeridas para operar excursiones turísticas en el puerto de Nueva York.

El barco volcó cerca de la Estatua de la Libertad, cuando realizaba un giro en U y una ola cubrió la nave, arrojando a todos los pasajeros al agua, según la demanda penal.

Las víctimas, Sara Sánchez, de 27 años, y la bebé Antonella García, de cinco meses, fueron rescatadas inconscientes y posteriormente se declaró su fallecimiento en un hospital de Nueva York.

Los fiscales federales imputaron a Hernández de dos cargos de conducta indebida y negligencia que llevaron a la muerte.