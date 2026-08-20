Cuál es el precio estimado del iPhone 18 que se lanzará en EE.UU.

El iPhone 18 todavía no fue presentado por Apple, pero las estimaciones más recientes ya permiten anticipar cuánto podría costar en Estados Unidos. El escenario que mantiene mayor fuerza para el modelo estándar ubica su precio inicial en torno a 799 dólares, aunque el valor definitivo dependerá de los costos de fabricación y de la estrategia comercial que adopte la compañía.

La versión estándar del iPhone 18 costaría US$799 en EE.UU.

Según las estimaciones recopiladas por PhoneArena, tendrá el mismo valor de lanzamiento atribuido al iPhone 17. Para la configuración de 256 GB, la proyección apunta a US$799, mientras que una versión de 512 GB podría alcanzar los US$999.

El iPhone 18 todavía no tiene un precio oficial, pero las estimaciones lo ubican desde US$799 en Estados Unidos Shutterstock

La cifra, sin embargo, todavía no está confirmada. Se trata de una previsión elaborada a partir de información de analistas y reportes de la cadena de suministro, por lo que Apple podría modificarla antes de presentar oficialmente el equipo.

Uno de los elementos que genera dudas es el encarecimiento de algunos componentes, especialmente los relacionados con la memoria. El CEO de Apple, Tim Cook, ya se refirió públicamente al fuerte incremento de los precios de estos componentes, aunque no indicó qué modelos podrían recibir un aumento.

El iPhone 18 Pro podría costar mucho más

Las proyecciones son diferentes para los modelos más caros. 9to5Mac informó que el analista Jeff Pu calcula que Apple podría aumentar entre US$250 y US$300 el precio inicial del iPhone 18 Pro y del iPhone 18 Pro Max.

De concretarse esa previsión, el iPhone 18 Pro partiría de entre US$1349 y US$1399, frente a los US$1099 del modelo anterior. Para el iPhone 18 Pro Max, el cálculo ubica el precio inicial entre US$1449 y US$1499.

El iPhone 18 en sus versiones Pro y Pro Max podría llegar con un fuerte aumento de precios debido al alza de los componentes Shutterstock - Shutterstock

Otros análisis ofrecen cifras diferentes. The Wall Street Journal, a través de un estudio realizado junto con TechInsights, estimó que el Pro podría comenzar en al menos US$1299 y consideró más probable un precio cercano a US$1.399.

Por qué podría aumentar el precio del iPhone 18 Pro

Un análisis citado por 9to5Mac estimó que el costo de los componentes del iPhone 18 Pro de 256 GB podría aumentar alrededor de un 38% interanual, con la memoria como uno de los elementos que más presionaría el valor de fabricación.

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A eso se suma la cámara con apertura variable que se espera para los modelos Pro. El analista Ming-Chi Kuo calculó que ese componente podría tener un precio promedio de venta 50% superior al de la cámara principal del iPhone 17 Pro.

Otro componente relevante será el chip A20 Pro, que utilizaría un proceso de 2 nanómetros. Su diseño y producción también podrían elevar los costos del dispositivo.

Cuándo se lanzará el iPhone 18

Apple anticipa un cambio importante en el calendario de presentación. En lugar de lanzar todas las versiones al mismo tiempo, los modelos más costosos llegarían primero, según 9to5Mac.

El iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el nuevo teléfono plegable de Apple están previstos para el otoño de 2026, mientras que el iPhone 18 estándar quedaría para la primavera de 2027, de acuerdo con los reportes actuales.

PhoneArena también ubica el lanzamiento del modelo estándar en la primavera de 2027 y señala que el cambio permitiría a Apple concentrar inicialmente la nueva generación en los modelos de mayor precio.

Por eso, quien espere específicamente por el iPhone 18 estándar no debería tomar septiembre de 2026 como fecha de referencia: las previsiones actuales apuntan a una presentación varios meses después.