Al menos cuatro personas, incluido un niño, resultan heridas en un tiroteo en Seattle

Seattle (AP) — Al menos cuatro personas, incluido un niño, resultaron heridas en un tiroteo el domingo en la noche en un complejo de eventos cerca de la Space Needle en Seattle, informó una portavoz de un hospital.

Las autoridades no difundieron más información. La policía investiga la balacera e instó a la gente a evitar el área.

La portavoz del Harborview Medical Center, Susan Gregg, dijo que el hospital admitió a cuatro víctimas: un niño pequeño, un hombre de 23 años y dos mujeres adultas. Un paciente se encuentra sumamente grave, agregó.

El Seattle Center albergó el festival gastronómico Bite of Seattle el fin de semana.

Estan Wakonabo indicó que él y su novia estaban en el festival esperando en la fila para una cabina de fotos automáticas cuando lo empujaron por detrás y se dio la vuelta. Entonces vio a una multitud de personas que corrían.

“La gente se estaba escondiendo, empujaba, las personas se caían al suelo, los cochecitos de bebé se caían”, recordó Wakonabo, y fue entonces cuando escuchó disparos.

“Una vez que escuché un ‘pop, pop, pop’, fue cuando supe que era una persona que disparaba”, señaló.

Después de escoltar a su novia a un lugar seguro, regresó a la escena para tomar fotos y vio a varias víctimas en el suelo, agregó.

El festival anual comenzó en 1982 y atrae a 350.000 asistentes durante “tres días de comida, bebida y celebración comunitaria”, según su sitio web.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.