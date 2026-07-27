ICE y FBI: los correos internos que abren dudas sobre quién investigará las agresiones a agentes migratorios

Correos internos enviados a oficinas federales indican que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) recibió instrucciones de ceder a Investigaciones de Seguridad Nacional determinados casos relacionados con agresiones contra funcionarios migratorios.

Por qué una división del ICE investigará los incidentes de sus propios agentes

Según documentos revisados por CBS News, el FBI recibió instrucciones de ceder esos casos a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El gobierno federal aseguró que el FBI continuará participando en las investigaciones de acuerdo con la política vigente Fotomontaje realizado con IA

Sin embargo, tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) negaron públicamente que exista una modificación en la política vigente.

En su sitio web oficial, el ICE indica que el HSI trabaja con expedientes penales federales relacionados con el movimiento ilegal de personas, bienes, dinero, contrabando, armas y tecnología sensible hacia, desde y a través de Estados Unidos. Las tareas son diversas, con casos que incluyen el contrabando de drogas y armas y delitos cibernéticos y financieros, entre otros.

Qué dicen los correos sobre el papel del FBI y HSI

La directiva fue comunicada a responsables de diferentes oficinas regionales del FBI, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por CBS News.

Uno de los correos solicitaba a cada sede elaborar una lista de las investigaciones existentes por posibles agresiones contra funcionarios del DHS. Los mensajes indicaban que el FBI dejaría esos expedientes en manos de HSI.

El alcance de la instrucción comprendía desde incidentes menores contra empleados federales hasta casos en los que un agente migratorio dispara su arma. De aplicarse, una dependencia perteneciente a ICE podría quedar al frente de investigaciones que involucren a integrantes del mismo organismo o de otras agencias del DHS.

Pese a los informes sobre el cambio que involucra al FBI y al ICE, el DHS sostuvo que se mantendrá la modalidad aplicada hasta el momento Imagen ilustrativa generada con IA

Los documentos también señalaban que el FBI proporcionaría recursos y asistencia cuando HSI lo solicitara. Por lo tanto, la información disponible no permite afirmar que el buró quedará completamente apartado de todos los casos.

Uno de los funcionarios de HSI expresó en los mensajes su preocupación por la necesidad de contar con mayor capacitación y recursos para afrontar las investigaciones más complejas. La directiva también habría provocado reuniones entre responsables del FBI, fiscales federales, autoridades de HSI y la Oficina del Inspector General del DHS.

La respuesta oficial ante la supuesta modificación

Pese a las declaraciones de fuentes familiarizadas con el cambio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechazó las versiones a través de un mensaje en redes sociales.

“La relación entre DHS y el Departamento de Justicia en la investigación de casos de agresión a oficiales federales NO ha cambiado, y el FBI continuará investigando de acuerdo con la política de la agencia”, escribió la agencia.

Un funcionario de ese departamento también aseguró a CBS News que el organismo desconocía que se hubiera distribuido una instrucción de ese tipo entre las oficinas regionales.

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No obstante, el medio afirmó que tuvo acceso a mensajes dirigidos tanto a integrantes del FBI como a funcionarios de HSI. Además, varias fuentes señalaron que la directiva fue reiterada incluso después de que el gobierno negara públicamente su existencia.