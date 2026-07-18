Alcalde de Nueva York dice que aún sopesa un arresto de Netanyahu durante asamblea de la ONU

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, está estudiando si intentar detener al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la próxima Asamblea General de la ONU, según declaró en una entrevista publicada el sábado.

"Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya", dijo Mamdani a The New York Times. "Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional".

El izquierdista Mamdani, que ha calificado a Israel de "régimen de apartheid", añadió: "Esa es una opinión que comparten muchos, simplemente por lo que sus acciones han provocado a lo largo de todos estos años".

Admitió que no está seguro de si tiene la autoridad para ordenar al Departamento de Policía de Nueva York que detenga a un líder extranjero, pero está debatiendo el asunto con el equipo jurídico de la ciudad.

"Sea lo que sea que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso haremos", afirmó.

La Asamblea General de la ONU, una gran reunión de líderes mundiales, tendrá lugar en septiembre en la sede del organismo en Nueva York.

En el pasado, Mamdani ha prometido enviar a la policía de Nueva York para hacer cumplir órdenes de detención contra dirigentes buscados por la Corte Penal Internacional, incluidos Netanyahu o el presidente ruso Vladimir Putin.

La CPI, con sede en La Haya, afirmó en 2024 que tenía motivos razonables para creer que Netanyahu era responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva de Israel en Gaza tras el ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás.

Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, respondió rápidamente a Mamdani.

"En lugar de concentrarse en sus responsabilidades como alcalde y enfrentar la creciente ola de antisemitismo en su ciudad, ha optado por incitar a la hostilidad y generar titulares atacando al Estado de Israel", escribió Danon en X.