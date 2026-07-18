Con sello venezolano: Jesús Valenzuela dirigirá el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

La FIFA seleccionó al venezolano Jesús Valenzuela como el juez principal para el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 entre Francia e Inglaterra. El encuentro, que se disputa este sábado en el Miami Stadium, representa el desafío más importante en la trayectoria profesional de 43 años.

Quién es Jesús Valenzuela, el árbitro principal en el partido Francia vs. Inglaterra

Según informó El Nacional, el árbitro estará acompañado por sus compatriotas venezolanos Jorge Urrego y Tulio Moreno en las bandas, junto a los marroquíes Jalal Javed como cuarto oficial y Zakaria Brinsi en la reserva.

El venezolano Jesús Valenzuela Sáez habla con los jugadores durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo entre Costa de Marfil y Noruega en Arlington, Texas, cerca de Dallas, el martes 30 de junio de 2026 Tony Gutierrez - AP Photo/Tony Gutierrez

Valenzuela, nacido en Acarigua, estado Portuguesa, cuenta con un recorrido extenso que incluye más de 500 partidos internacionales. Su labor en la actual cita mundialista destacó tras dirigir tres encuentros, entre ellos dos duelos de la fase de grupos —Australia ante Turquía y Bosnia y Herzegovina contra Qatar— y el cruce de octavos de final entre Costa de Marfil y Noruega.

Estos desempeños consolidaron su posición como uno de los árbitros más confiables de la Confederación Sudamericana de Fútbol, organismo que ya lo reconoció en 2021 como el mejor juez de la región.

Jesús Valenzuela, en la lista de árbitros del Mundial 2026

La FIFA incluyó a Valenzuela en la nómina de 52 árbitros elegidos para este Mundial. El venezolano comenzó su camino en la élite local durante el Torneo Apertura 2011-12 y dos años más tarde obtuvo su categoría internacional. Su experiencia previa en la máxima cita global ocurrió en Qatar 2022, donde arbitró dos encuentros de fases decisivas.

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela muestra la tarjeta amarilla al chileno Pablo Galdames durante el partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 entre Argentina y Chile, disputado en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Argentina, el 3 de junio de 2021 JUAN MABROMATA - POOL

En aquella oportunidad, dirigió el empate entre Inglaterra y Estados Unidos y el triunfo de Francia sobre Polonia en octavos de final. Aquella actuación le permitió ganar la confianza necesaria para repetir presencia en Estados Unidos, México y Canadá. Antes de iniciar su participación, el árbitro manifestó sus ambiciones personales en una entrevista: “Quiero dirigir una final de la Copa del Mundo”, declaró ante El Deportista.

Telento venezolano presente en el Mundial 2026

La presencia venezolana en el Mundial 2026 trasciende el arbitraje. Diario Las Américas reporta que el país suma protagonismo mediante diversas manifestaciones culturales.

El venezolano Danny Ocean interpretó “Partidazo”, un tema oficial del torneo en el Estadio Azteca en el partido inaugural del Mundial 2026 Ginnette Riquelme - AP

Durante la ceremonia inaugural, el artista Danny Ocean interpretó “Partidazo”, un tema oficial del torneo en el Estadio Azteca.

Asimismo, la final del domingo 19 de julio contará con un espectáculo de medio tiempo a cargo del director de orquesta Gustavo Dudamel. El músico liderará una presentación junto a la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar para homenajear a las víctimas del dos dos terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio. Estas iniciativas solidarias forman parte de un plan de acción conjunto con organizaciones internacionales para apoyar la reconstrucción del país afectado.