A qué hora de EE.UU. juega Francia vs. Inglaterra hoy en Miami: en vivo el partido de tercer lugar del Mundial 2026

Francia e Inglaterra vuelven a encontrarse en un escenario mundialista con un objetivo concreto: quedarse con el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo se disputará este sábado 18 de julio en Miami, en un partido que enfrentará a las dos selecciones que perdieron en semifinales y no lograron llegar a la final del torneo.

Francia vs. Inglaterra: horarios y TV en EE.UU. por el tercer puesto del Mundial 2026

Según la ficha oficial de la FIFA, el encuentro entre Francia e Inglaterra corresponde al partido número 103 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se jugará el sábado 18 de julio en el Estadio Miami, en la ciudad homónima de Florida.

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El árbitro principal será Jesús Valenzuela Sáez, mientras que Jalal Jayed actuará como cuarto árbitro. Los horarios de inicio en Estados Unidos están pactados de la siguiente manera:

Hora del Este (ET): 17 hs.

Hora Central (CT): 16 hs .

. Hora de la Montaña (MT): 15 hs.

Hora del Pacífico (PT): 14 hs .

De acuerdo con la información difundida por la FIFA, el partido podrá verse en Estados Unidos a través de Fox, Fox One, Universo NBC, Telemundo y Peacock.

Francia vs. Inglaterra: resultados y antecedentes en la historia de los mundiales

La previa del compromiso entre Francia e Inglaterra tiene un ingrediente adicional: será apenas el cuarto enfrentamiento entre ambos seleccionados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

Pese a tratarse de dos potencias del fútbol internacional, solo coincidieron tres veces en casi un siglo de competición. Según el repaso histórico realizado por la FIFA, el balance favorece parcialmente a los ingleses, aunque el antecedente más reciente quedó en manos del conjunto francés.

El historial mundialista entre ambas selecciones es el siguiente:

1966 – Fase de grupos: Inglaterra 2-0 Francia.

Inglaterra 2-0 Francia. 1982 – Fase de grupos: Inglaterra 3-1 Francia.

Inglaterra 3-1 Francia. 2022 – Cuartos de final: Inglaterra 1-2 Francia.

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Francia atraviesa la etapa más exitosa de su historia mundialista

Más allá del partido por el tercer puesto, el recorrido reciente de Francia explica por qué volvió a instalarse entre las mejores selecciones del planeta. De acuerdo con un informe publicado por la FIFA, el ciclo iniciado con el título obtenido como local en 1998 marcó el comienzo de la etapa más exitosa de los Bleus en las Copas del Mundo.

Antes de ese campeonato, Francia nunca había disputado una final mundialista. La conquista frente a Brasil cambió la dimensión internacional del seleccionado y abrió un período de protagonismo sostenido durante más de dos décadas.

Las finales mundialistas disputadas por Francia desde entonces fueron:

1998: Francia 3-0 Brasil (campeón).

Francia 3-0 Brasil (campeón). 2006: Francia 1 (3)-1 (5) Italia (subcampeón por penales).

Francia 1 (3)-1 (5) Italia (subcampeón por penales). 2018: Francia 4-2 Croacia (campeón).

Francia 4-2 Croacia (campeón). 2022: Argentina 3 (4)-3 (2) Francia (subcampeón por penales).

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El informe de la FIFA destaca que ninguna selección alcanzó tantas finales de la Copa del Mundo entre 1998 y 2022 como Francia. A ese recorrido se suma ahora otra presencia entre los cuatro mejores del campeonato en 2026, aunque esta vez el equipo no consiguió acceder al encuentro decisivo tras perder la semifinal frente a España por 2-0, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

La publicación también señala que la transformación comenzó con el equipo campeón liderado por Zinedine Zidane, cuya actuación en la final de 1998 modificó la percepción del fútbol francés sobre sus propias posibilidades de competir por los títulos más importantes.

Posteriormente llegaron la conquista de la Eurocopa 2000, la final de 2006 y una nueva generación encabezada por futbolistas como Hugo Lloris, Olivier Giroud y Antoine Griezmann, todos dirigidos por Didier Deschamps.