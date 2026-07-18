TPS para Haití: hasta cuándo siguen vigentes los permisos de trabajo y por qué EE.UU. mantiene la alerta de no viajar

El Estatus de Protección Temporal para los ciudadanos haitianos atraviesa una nueva etapa de incertidumbre judicial en Estados Unidos. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), la autorización de empleo permanece extendida actualmente hasta el 24 de julio por orden de una corte, aunque el escenario podría volver a cambiar.

TPS para haitianos: qué significa la fecha del 24 de julio

Por separado, el Departamento de Estado mantiene para Haití una advertencia de viaje de Nivel 4, dirigida a ciudadanos estadounidenses que evalúan trasladarse al país caribeño. La recomendación de “no viajar” responde a los riesgos de criminalidad, secuestros, terrorismo, disturbios y atención médica limitada, y no está relacionada directamente con el proceso del Estatus Temporal.

Fin del TPS: el país latino que eligen los migrantes venezolanos que se van de EE.UU. por las políticas de Trump

Más de 350 mil ciudadanos haitianos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal cuentan actualmente con una extensión de sus documentos de autorización de empleo hasta el 24 de julio de 2026. Según el Uscis, la vigencia responde a una orden judicial y podría modificarse nuevamente conforme avance el litigio.

Según informó Bloomberg, la prórroga llegó después de que la Corte Suprema habilitara a la administración Donald Trump a poner fin a los programas de protección destinados a ciudadanos de Haití y Siria.

Haití enfrenta una advertencia máxima de viaje

Mientras avanza el proceso migratorio, el Departamento de Estado de EE.UU. mantiene vigente para Haití una advertencia de viaje de Nivel 4, la categoría más alta del sistema oficial.

De acuerdo con TravelGov, el mensaje es contundente: “No viajar por ningún motivo”. El organismo explica que esta clasificación responde a las condiciones locales y, además, a la limitada capacidad del gobierno estadounidense para asistir a sus ciudadanos dentro del país.

El Departamento de Estado mantiene la recomendación de "No viajar por ningún motivo" para Haití Lynne Sladky - AP

La actualización de la advertencia fue emitida el 10 de julio de 2026 e incluye una serie de riesgos que justifican la recomendación:

Criminalidad generalizada.

Terrorismo.

Secuestros.

Disturbios sociales.

Atención médica limitada.

TravelGov también recuerda que Haití integra el grupo de países con alerta máxima de viaje junto con naciones como Afganistán, Irán, Sudán, Somalia, Corea del Norte, Rusia, Yemen y Ucrania, entre otros.

El gobierno de Trump y las condiciones de seguridad en el Caribe

El portal oficial del Departamento de Estado describe un escenario de inseguridad que afecta tanto a residentes como a visitantes.

Entre los principales problemas mencionados aparecen los homicidios, secuestros, robos armados, asaltos, invasiones domiciliarias y ataques contra viajeros poco después de abandonar el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe.

Incluso los empleados de la Embajada de Estados Unidos tienen fuertes restricciones para desplazarse dentro del país caribeño. No pueden utilizar transporte público ni ingresar a determinadas zonas de la capital debido al elevado nivel de riesgo.

Las recomendaciones de seguridad difundidas por el gobierno estadounidense incluyen:

Organizar previamente los traslados desde el aeropuerto.

Evitar revelar información personal a desconocidos.

Mantener un perfil bajo.

No exhibir objetos de valor como relojes o joyas.

Permanecer atento a posibles seguimientos después de retirar dinero o abandonar el aeropuerto.

No resistirse durante un robo o intento de secuestro de vehículos.

El gobierno también advierte que los delitos suelen incrementarse durante los períodos festivos y que las manifestaciones políticas pueden transformarse rápidamente en episodios violentos.

Haití también enfrenta dificultades sanitarias y de infraestructura

Además del contexto de violencia, el Departamento de Estado advierte que la infraestructura sanitaria del país caribeño presenta importantes limitaciones.

La decisión beneficia especialmente a inmigrantes de países afectados por las restricciones, como Venezuela, Cuba y Haití

Las ambulancias son escasas y los hospitales suelen exigir pagos por adelantado antes de brindar atención médica. En muchos casos, las emergencias que ponen en riesgo la vida requieren evacuaciones aéreas hacia otros países, cuyos costos deben afrontar los propios pacientes.

El organismo también señala que existen carencias frecuentes de:

Medicamentos.

Insumos médicos.

Agua potable.

Alimentos.

Equipamiento hospitalario.

Entre las enfermedades de mayor circulación se mencionan dengue, malaria, cólera, chikunguña y zika.