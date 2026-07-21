Alcaraz aparece en la lista de inscritos para el Abierto de EE.UU.

El tenista español Carlos Alcaraz, apartado de las pistas desde abril por lesión, figura en la lista de participantes anunciada este martes por el Abierto de Estados Unidos, torneo del que es vigente campeón.

Número tres mundial, Alcaraz se ha perdido dos de los tres eventos de Grand Slam en lo que va de temporada debido a una lesión en la muñeca derecha.

El US Open, que se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre en Nueva York, es su última oportunidad para engordar este año su palmarés de trofeos grandes.

La semana pasada Alcaraz fue también incluido en la lista del Masters 1000 de Cincinnati (13 al 23 de agosto), evento que debe servirle de rodaje para el Abierto de Estados Unidos.

El murciano, ganador de dos títulos del US Open, arrancó la temporada alcanzando su ansiada corona del Abierto de Australia, la única que le faltaba entre los cuatro torneos de Grand Slam.

Su trayectoria se vio frenada por la lesión sufrida durante el torneo Conde de Godó en Barcelona, que le impidió participar en Roland Garros y Wimbledon, donde triunfaron el alemán Alexander Zverev y el italiano Jannik Sinner.

Tanto Sinner como Zverev, primer y segundo clasificados del ranking de la ATP, figuran también en la lista de entrada del Abierto de Estados Unidos, al igual que el serbio Novak Djokovic.

La lista del torneo femenino la encabeza la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, que tratará de convertirse en la primera jugadora en ganar tres ediciones consecutivas desde que lo hizo Serena Williams entre 2012 y 2014.