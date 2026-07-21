José Abadi, psicoanalista: “Es como en un duelo, primero con una enorme dificultad en admitirlo y después con una sensación de mundo despoblado”

Con el cierre del Mundial 2026, las emociones de muchos hinchas aún se encuentran alteradas. En ese contexto, el psicoanalista José Eduardo Abadi utilizó la metáfora del duelo para describir la sensación de vacío e invitó a reformular la manera en la que se percibe el éxito y el fracaso.

El vacío después del Mundial, según José Abadi

Abadi estuvo presente en el programa de LN+ Odisea Argentina con Carlos Pagni y compartió cómo, tras el cierre de un ciclo de alta intensidad por el Mundial de la FIFA 2026, muchos se enfrentan a una sensación de vacío.

“Es como un duelo también: la primera parte es una enorme dificultad en admitirlo y en asumirlo y después viene como una sensación de mundo despoblado”, detalló durante la entrevista.

El especialista analizó el impacto que puede tener un evento masivo como la Copa del Mundo y comparó la sensación posterior al torneo con un proceso de pérdida, debido a la desaparición del elemento que había mantenido a muchas personas unidas e ilusionadas.

“Se terminó un mes de alegría. Los jugadores de nuestra selección lograron imprimir un clima de alegría, de unión, de reunión. Se había conformado un conjunto en pro de una misma meta”, declaró el psicoanalista.

Y es que, expresó Abadi, el fútbol tiene la capacidad de crear una especie de “micromundo” donde es posible dejar de lado las diferencias y crear una sensación de comunidad, algo que, según explicó, actualmente es poco habitual.

“Esto fue muy importante, un país que no tiene comunidad como el nuestro, donde la norma, la ley, la confianza, la solidaridad, el proyecto suelen ser bastante precarios y siempre estamos luchando por intentar que esto se logre, de repente se creó una especie de micromundo”.

En ese contexto, cuando ese micromundo desaparece viene un impacto emocional importante.

Cómo afrontar la sensación de vacío tras el Mundial 2026

Abadi recomendó a aquellos que experimentan una sensación de pérdida tras el cierre de la Copa Mundial y sus resultados, reformular el concepto de éxito y fracaso. Dijo que no se debe llamar fracaso a lo que es, en realidad, una adversidad, un traspié o una derrota transitoria.

El médico psiquiatra José Eduardo Abadi señala que debe dejar de verse a la derrota como un fracaso y considerarla como transitoria Stephanie Scarbrough - AP

El psiquiatra añadió que es un error pensar en los resultados en términos de gloria o fracaso debido a que esa visión es extrema y nociva. Explicó que si se considera a la derrota como una adversidad, se entiende que es posible aprender de la experiencia y crecer.

“Es un ganar o perder, no matar o morir, no es bélico, es lúdico. Se acepta la derrota como una adversidad, no como un fracaso o un entierro. Si aprendo, puedo convertirme en ganador en otra oportunidad”, declaró Abadi. Según explicó, esa manera de procesar la frustración puede reducir el riesgo de respuestas depresivas o violentas.

El psicoanalista habló sobre el papel de Scaloni como líder de la selección argentina

Durante la entrevista, Abadi también atribuyó gran parte del clima de unión que se vivió durante el Mundial al estilo de liderazgo de Lionel Scaloni, a quien describió como un líder no narcisista. “Fue humilde. No pretende ser el líder autoritario que tiene la última palabra; es aquel que propone la idea para ser debatida”, dijo.

Abadi reconoció el liderazgo de Lionel Scaloni como entrenador de la selección argentina ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según el psicoanalista, el liderazgo de Scaloni se destaca por características como: