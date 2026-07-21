Nueva regla federal para camioneros entró en vigor hoy, martes 21 de julio: todas las actualizaciones

Este martes 21 de julio entraron en vigor enmiendas y correcciones en las regulaciones impuestas por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA, por sus siglas en inglés). La disposición impacta directamente en las empresas de transporte, conductores comerciales y autoridades estatales de licencias.

Qué establece la nueva regla federal para camioneros en EE.UU.

La regla elimina referencias y corrige errores para mejorar la claridad de las normas vigentes. Según el texto de la norma en el Registro Federal, el objetivo es asegurar que el marco legal refleje con exactitud las operaciones actuales del sector de transporte.

El principal objetivo de la nueva normativa para camioneros en EE.UU. es mejorar la claridad de las reglas vigentes Imagen ilustrativa generada con IA

Más allá de las aclaraciones, la medida no impone nuevos requisitos ni modifica las obligaciones de cumplimiento para los transportistas. Por esta razón, la agencia implementó los cambios sin un periodo previo de notificación y consulta pública.

La normativa rige para todos los actores que participan en el transporte interestatal de carga y pasajeros. Las autoridades buscan una aplicación de los estándares de seguridad en todo el territorio nacional.

Uno por uno: los cambios para camioneros en EE.UU.

La nueva regulación introduce modificaciones en diversos apartados del código federal de seguridad. Los principales cambios son:

Definición de Peso Bruto (GVWR): cualquier vehículo con una clasificación de 10.001 libras (4536 kilos) o más es siempre un vehículo motorizado comercial. Esta condición se mantiene independientemente de si la unidad circula sin carga en un momento específico.

cualquier vehículo con una clasificación de 10.001 libras (4536 kilos) o más es siempre un vehículo motorizado comercial. Esta condición se mantiene independientemente de si la unidad circula sin carga en un momento específico. Registros de neumáticos: los autotransportistas ya no tienen la obligación de anotar el tamaño de las llantas en sus expedientes de identificación vehicular. La agencia considera que este requisito es “obsoleto” para los fines de supervisión actuales.

La nueva normativa federal para camioneros elimina referencias que fueron consideradas "obsoletas" Freepik

Terminología médica: el término “varianza médica” se reemplaza por “exención o renuncia” en las calificaciones de los conductores. Este ajuste previene confusiones legales en las operaciones transfronterizas con Canadá.

el término “varianza médica” se reemplaza por en las calificaciones de los conductores. Este ajuste previene confusiones legales en las operaciones transfronterizas con Canadá. Direcciones administrativas: las oficinas de los centros de servicio en las regiones del Medio Oeste y el Oeste actualizan sus ubicaciones oficiales. Los cambios afectan a las sedes en las ciudades de Matteson y Lakewood.

las oficinas de los centros de servicio en las regiones del Medio Oeste y el Oeste actualizan sus ubicaciones oficiales. Los cambios afectan a las sedes en las ciudades de Matteson y Lakewood. Peticiones: el proceso para solicitar cambios en las reglas se simplifica a través de un enlace directo al portal federal de reglamentaciones.

el proceso para solicitar cambios en las reglas se simplifica a través de un enlace directo al portal federal de reglamentaciones. Correcciones ortográficas: la norma rectifica la escritura de términos técnicos sobre el desgaste de las mangueras de frenos. También se actualizan las referencias a las autoridades extranjeras que emiten las licencias de conducir.

la norma rectifica la escritura de términos técnicos sobre el desgaste de las mangueras de frenos. También se actualizan las referencias a las autoridades extranjeras que emiten las licencias de conducir. Responsabilidad financiera: se eliminan términos redundantes en la descripción de los vehículos de carga pesada para el transporte de materiales peligrosos. Esta edición técnica clarifica los niveles mínimos de seguro que deben mantener las empresas.

Las disposiciones de la nueva norma para camioneros se pueden modificar por separado

La FMCSA establece que los apartados de esta regla final son de carácter independiente y separable. Si un tribunal invalida un punto específico, las demás correcciones conservarán su plena validez jurídica.

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La regulación también facilita el acceso a documentos históricos de salud a través del sitio web oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Esta información es necesaria para la correcta interpretación de ciertos estándares de salud ocupacional de larga data.