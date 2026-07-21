Cuándo se aplica el cambio de hora en EE.UU. en 2026

El sistema de horario de verano (DST, por sus siglas en inglés) continúa vigente en la mayor parte de Estados Unidos bajo las disposiciones de la Ley de Política Energética de 2005. De acuerdo con el cronograma oficial, los relojes se adelantaron una hora el domingo 8 de marzo a las 2 hs para pasar a las 3 hs y, mientras se debate la posibilidad de permanecer en este huso horario, en noviembre se volverá a cambiar.

Cuándo se deben ajustar nuevamente los relojes en EE.UU.

El próximo ajuste ya tiene fecha confirmada. De acuerdo con Time and Date, el domingo 1° de noviembre, también a las 2 hs, los relojes deberán retrasarse una hora para regresar al horario estándar, por lo que volverán a marcar la 1 h.

Los distintos husos horarios en Estados Unidos

Aunque este mecanismo continúa en la mayor parte del territorio estadounidense, el debate sobre su continuidad volvió a instalarse en el Congreso. Las iniciativas propuestas y que podrían convertirse en ley buscan eliminar el cambio que se realiza dos veces al año.

Qué estados y territorios de EE.UU. no modifican su horario

En EE.UU., existen estados que han decidido mantenerse al margen del ajuste bianual de los relojes y conservan un huso horario constante durante todo el año. Entre estos se encuentran:

Hawái : no adopta el DST y mantiene su hora estándar permanentemente.

: no adopta el DST y mantiene su hora estándar permanentemente. Arizona: la mayor parte del estado no utiliza el horario de verano. Sin embargo, la Nación Navajo, ubicada en el noreste, sí efectúa el cambio.

En Estados Unidos, se mantiene el debate sobre la eliminación de los cambios de hora estacionales Magnific

Además, ninguna de las dependencias o territorios de EE.UU. utiliza el horario de verano. Estos incluyen:

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes de EE.UU.

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Islas Ultramarinas Menores de EE.UU.

Según lo retomado por Time and Date, esta autonomía está permitida por la legislación federal, la cual establece que la Ley de Política Energética de 2005 no afecta el derecho de los estados y territorios que elijan no usar el DST. Actualmente, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) es el organismo encargado de administrar la aplicación del horario de verano en el país norteamericano.

El Congreso de EE.UU. analiza eliminar el cambio de hora

En julio, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto H.R. 139, denominado Sunshine Protection Act, que propone mantener el horario de verano de manera permanente. Además, la normativa busca eliminar la obligación de adelantar y atrasar los relojes cada año.

El mensaje de Donald Trump en apoyo a la ley que busca establecer el DST de manera permanente Truth Social @realDonaldTrump

La iniciativa cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien sostuvo que la medida reduciría costos operativos y mantendría tardes con mayor cantidad de luz. Sin embargo, el proyecto todavía debe ser aprobado en el Senado antes de convertirse en ley.

“Trabajaré arduamente para que este proyecto se convierta en ley. Ya es hora de que la gente deje de preocuparse por el reloj, sin mencionar todo el trabajo y el dinero que se gasta en esta ridícula producción semestral”, dijo Trump en una publicación de Truth Social.

Mientras el proyecto avanza en el ámbito legislativo, distintas organizaciones médicas sostuvieron una posición distinta sobre el futuro del DST. Instituciones como la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, la Asociación Médica Americana y la Fundación Nacional del Sueño coinciden en que el cambio semestral debería eliminarse, aunque consideran que el horario estándar permanente es la alternativa más sana.

“El horario estándar permanente es la opción más saludable para todos los estadounidenses. Esta opción contribuye a que las mañanas se ajusten mejor a la luz natural y a los ritmos circadianos humanos”, aseguró la Dra. Fariha Abbasi-Feinberg, presidenta de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y médica especialista en medicina del sueño, en un comunicado.