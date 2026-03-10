Alcaraz defiende su imbatibilidad ante Rinderknech camino a octavos de Indian Wells

Levantando un set inicial en contra, Carlos Alcaraz superó la noche del lunes un envenenado duelo ante el francés Arthur Rinderknech en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

El español retuvo así su imbatibilidad después de 14 partidos de este inicio triunfal de año, en el que ya levantó los trofeos del Abierto de Australia y Doha.

Alcaraz, número uno de la ATP, aplacó a un muy inspirado Rinderknech (28º) por 6-7 (6/8), 6-3 y 6-2 en dos horas y 18 minutos de batalla nocturna.

"Él jugó su mejor tenis en el primer set e inicio del segundo", le reconoció Alcaraz. "Para mí fue muy difícil, me puso en problemas, para ser honesto. Pero lo acepté, seguí adelante, me mantuve fuerte mentalmente y traté de hacer cosas distintas".

Su rival en los octavos de final será el noruego Casper Ruud, al que ha vencido en cinco de sus seis enfrentamientos.

El murciano tuvo que aplicarse mucho más de lo esperado frente a Rinderknech, a quien había vencido en sus cinco duelos anteriores.

El francés no había ganado un partido en Indian Wells en sus tres apariciones anteriores y de esta edición también se marcha sin victorias, ya que superó su debut de segunda ronda por retirada previa del argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Con las piernas más descansadas, Rinderknech desplegó un primer set impecable, con 7 aces, 17 golpes ganadores y salvando las dos oportunidades de break de Alcaraz.

El español logró llevar la manga al tiebreak, y tuvo una pelota para ganar el set, pero la desperdició con un golpe defectuoso de derecha y Rinderknech aprovechó su primera opción.

La pista central de Indian Wells, fiel a Alcaraz desde sus títulos seguidos de 2023 y 2024, se inquietó al ver cómo su ídolo cedía también su primer servicio del segundo set.

Alcaraz puso ahí freno a la rebeldía de Rinderknech devolviéndole el break con un espectacular globo de revés y celebrándolo con un puño al aire de rabia.

El número uno arrancó el tercer set con otro break y desplegó el incontenible tenis que no ha encontrado quien lo frene en este arranque de temporada.