Es oficial: el precio de un Tesla Model Y nuevo del año 2025 vs. 2026

El precio del Tesla Model Y ha cambiado de forma notable entre los modelos 2025 y 2026, con una estrategia de la compañía: reducir el costo de entrada para atraer a más compradores, sin dejar de ofrecer versiones premium con precios más elevados. Cuánto cuesta cada uno y qué diferencias hay entre ambos.

Precio del Tesla Model Y 2025: versiones y costos

Para el modelo 2025, Tesla mantuvo una estructura de precios enfocada en versiones de mayor autonomía, lo que llevó a eliminar algunas opciones más económicas. El precio base partía de 44.990 dólares para la versión Long Range RWD, mientras que el modelo Long Range AWD subía a unos US$47.990, y la versión Performance alcanzaba aproximadamente US$51.490, según reportes de CarBuzz.

Tesla busca conectar con el público que tiene un presupuesto más restringido tesla.com

En algunos comparadores automotrices, el valor del Model Y 2025 se sitúa en torno a US$44.990 como precio de venta base. Para el año siguiente, hubo una reducción en los costos establecidos.

Precio del Tesla Model Y 2026: más barato que en 2025

Para 2026, Tesla redujo el precio de entrada del Model Y de forma significativa. La nueva versión base Standard RWD arranca en aproximadamente US$39.990, una baja de unos US$5000 respecto a modelos anteriores, de acuerdo con reportes de Business Insider.

Además, análisis de mercado señalan que el rango de precios del Model Y 2026 va desde US$39.990 hasta cerca de US$57.490. Todo depende de la versión y equipamiento, lo que amplía el abanico de opciones para distintos presupuestos entre los estadounidenses, según Find My Electric, sitio especializado en dar apoyo para comprar este tipo de vehículos.

Así luce el Tesla Model Y tesla.com

De acuerdo con el sitio oficial de Tesla, el Model Y en su gama actual incluye varias configuraciones: desde versiones de tracción trasera hasta variantes Performance que superan los US$59 mil, dependiendo del equipamiento.

En el caso específico del rediseño 2026, el precio inicial se ubica en torno a US$41.630 incluyendo tarifas de destino. Mientras que versiones más equipadas pueden superar los US$60.000, según el sitio Kelley Blue Book.

Diferencias entre los modelos Tesla Model Y 2025 y 2026

La principal diferencia entre ambos años es clara: el Model Y 2026 introduce una versión más accesible que reduce el precio base en aproximadamente US$5000 frente al modelo 2025.

El Tesla Model Y 2026 es más accesible que el modelo 2025 tesla.com

El Model Y 2026 no solo es más barato en su versión base, sino que también incluye una serie de mejoras en interiores, materiales y tecnología, que se alinea con el nuevo lenguaje de diseño de Tesla. Estas actualizaciones forman parte de una estrategia más amplia de modificaciones sobre el vehículo.

Sin embargo, las versiones más económicas sacrifican algunas características premium para lograr ese precio más bajo. Es un enfoque que Tesla implementó para atraer a compradores que priorizan o le dan mayor importancia a la cuestión del costo, según WSJ.

A pesar de esto y más allá de partir de una base más accesible, el precio promedio puede subir considerablemente. Al igual que ocurrió en 2025, el Model Y 2026 aumenta si se eligen configuraciones premium o el modelo Performance.