Madrugadas de Call Of Duty: cómo inició la historia de amor del jugador Santi Giménez con su esposa
La peculiar anécdota del delantero mexicano sobre el inicio de su relación con Fernanda Serrano a través de los videojuegos
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Santiago Giménez será uno de los grandes referentes en el ataque de México en la Copa del Mundo 2026. Pese a tener 25 años, el delantero cuenta con una historia personal marcada por anécdotas, desde su nacimiento en Argentina hasta su apodo de “Bebote”. Uno de los detalles más llamativos tiene que ver con el inicio de su relación con Fernanda Serrano a través de un videojuego.
Santi Giménez, Fernanda Serrano y el Call of Duty
El delantero mexicano del AC Milan no conoció a su esposa de una manera tradicional. Según reveló la propia Fernanda Serrano en una charla con La Capitana hace tres años, el amor entre ambos surgió a la distancia.
“En pandemia me puse a jugar al Call of Duty todos los días, toda la madrugada”, reconoció la actriz. “Sin ese juego yo hubiera caído en depresión“, se sinceró.
“Siempre fui amante de los videojuegos”, afirmó al portal y reveló que fue así como conoció a su actual esposo. “Subí una historia a Instagram de que estaba jugando y Santi la respondió. Me dijo que le pase mi nombre de usuario para jugar”, rememoró: “Al principio no le respondí, pero luego le acepté la solicitud.
El amor entre Giménez y Serrano a distancia
Pese a que no se conocían en persona, ambos desarrollaron una conexión gracias al videojuego. “Jugamos un mes completo todo el día. Al ser pandemia se dio algo que ahora es imposible, y es que él no tenía que ir a entrenar o jugar. Era como estar en llamada las 24 horas”, contó la joven de 28 años.
Su primer encuentro se dio un tiempo después, cuando le contó al futbolista que estaba patinando en la casa de su tía y lo invitó a pasar el día con ella. “A partir de ahí nos vimos en persona todos los días y al mes me pidió formalmente ser la novia”, cerró.
El presente de Santiago Giménez en la Serie A de Italia
A nivel deportivo, el presente de Santiago Giménez en el fútbol de Europa no es el ideal. Debido a las lesiones, en lo que va de la temporada disputó 14 partidos de 37 posibles en el Milan y solo pudo marcar un gol (ante el Lecce por la segunda ronda de la Copa Italia), según los registros recopilados por Transfermarkt.
El delantero surgido en Cruz Azul, que llegó a tener una cotización de 50 millones de euros, hoy tiene un valor en torno a los 20 millones y tiene muchas posibilidades de marcharse del equipo al acabar la temporada 2025/26. De todas formas, su principal objetivo es el Mundial.
Giménez tuvo una lesión en el tobillo que lo marginó de las canchas desde el pasado mes de octubre hasta marzo de este año. Desde su regreso disputó 67 minutos, repartidos en tres encuentros.
El grupo de México en el Mundial
La selección de México se ubica en el grupo A de la Copa del Mundo y será local en sus partidos, al menos en esa instancia. Sus rivales serán Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
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