El limbo de Medigap ante los aumentos: quedarse con el plan es caro, pero cambiarlo es un laberinto legal
Los asegurados ya están pagando hasta 45% más por sus primas y se espera que los incrementos continúen
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Los beneficiarios de Medicare en Estados Unidos se enfrentan a aumentos de costos sin precedentes en sus seguros suplementarios (Medigap). A inicios de 2026, las primas comenzaron a registrar alzas que oscilan entre el 12% y el 26% en los planes más comunes, con casos donde el aumento alcanzó el 45%. Los asegurados deben decidir si asumir el costo o cambiar de plan, pero con restricciones.
Millones podrían dejar Medigap por los aumentos
Las compañías privadas de seguros brindan a los beneficiarios de Medicare la opción de adquirir una póliza de Medigap que puede cubrir copagos, coseguro y deducibles. Según CBS, aproximadamente 43% de los beneficiarios de Medicare tradicional, es decir unas 12 millones de personas, cuentan con una póliza de Medigap, cuyo costo se disparó el año pasado.
Como ejemplo, un corredor de seguros de la compañía Chubb, citado por el medio, compartió que en agosto pasado más de 80 de sus clientes que contaban con el plan complementario vieron un incremento de 45% en sus pagos.
Aunque ese incremento fue excepcional, los especialistas advierten que los aumentos de dos dígitos ya se están volviendo habituales en el mercado.
Asimismo, datos de Telos Actuarial evidencian que en el primer trimestre de 2026, las pólizas del Plan G, las más adquiridas como seguro complementario, registraron un aumento de entre 12 y el 26%.
Por qué se han encarecido las pólizas del seguro Medigap en EE.UU.
Existen varios factores del alza, entre ellos el aumento en el uso de servicios médicos y los ajustes anuales en deducibles y copagos. La compañía Premera Blue Cross explicó a CBS que Medicare realiza ajustes a las tasas de deducibles y copagos cada año, lo que afecta directamente el costo de los planes complementarios.
Por otra parte, según el medio, diversas aseguradoras han enfrentado un mayor uso de los servicios, lo que termina por afectar el costo de las primas.
Abandonar Medigap podría tener consecuencias económicas
Pese al incremento en el costo, especialistas advierten que dejar de pagar Medigap puede traer importantes consecuencias negativas en el mediano y largo plazo.
Un informe del Centro para el Progreso Estadounidense explica que Medicare Advantage es una alternativa más económica en el corto plazo. Por otra parte, aunque brinda cobertura dental, oftalmológica, auditiva y de medicamentos, para hacer uso de los beneficios es necesaria autorización previa, lo que no sucede con Medigap.
Además, quienes llevan un año inscritos en Medicare Advantage pueden ser rechazados al querer contratar un plan Medigap o enfrentar primas muy elevadas si es que tienen una condición preexistente.
Según la organización, los beneficiarios más sanos optan por Medicare Advantage, mientras que aquellos que desarrollan problemas de salud graves prefieren enfrentar los gastos con Medigap, lo que explica que este tipo de planes resulten de mayor riesgo para las aseguradoras y, por lo tanto, mucho más caros.
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