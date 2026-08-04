Alcaraz se baja del Masters 1000 de Cincinnati por una lesión en la muñeca

El español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, renunció a participar en el Masters 1000 de Cincinnati mientras continúa recuperándose de una lesión en la muñeca que lo mantiene alejado de las canchas desde abril, anunció la organización este martes.

Alcaraz tenía previsto regresar a la competición en este torneo de preparación para el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, que comenzará el 30 de agosto en Nueva York.

Los organizadores del torneo, que se disputará entre el 8 y el 23 de agosto, indicaron en un comunicado que Alcaraz se bajó de Cincinnati debido a "una lesión en la muñeca que aún persiste".

"Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir lo antes posible", dijo el director del torneo, Bob Moran. "Le deseamos lo mejor en su recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro".

Alcaraz tenía previsto regresar a la competición en Cincinnati, donde iba a disputar su primer torneo desde que se lesionó en la primera ronda del Abierto de Barcelona, en abril.

El español, siete veces campeón de torneos de Grand Slam, ya se había perdido los Masters 1000 de Madrid y Roma y posteriormente Roland Garros, donde era el bicampeón vigente. Tampoco pudo disputar Wimbledon, torneo en el que el italiano Jannik Sinner se impuso por segundo año consecutivo.

La baja en Cincinnati representa otro revés en la preparación de Alcaraz para el Abierto de Estados Unidos, donde es el actual campeón y que comenzará el 30 de agosto en Nueva York.