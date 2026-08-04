Crece una disputa entre EE.UU. y Brasil: el gobierno de Trump le revoca la visa a la embajadora de Lula en Washington

WASHINGTON.- En una nueva escalada de la tensa relación entre los gobiernos de Donald Trump y Luiz Inacio Lula da Silva, la administración norteamericana le revocó el visado a la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en respuesta a la retención por parte de Brasilia de la aprobación diplomática formal del embajador designado por la Casa Blanca para el país sudamericano y la denegación de visados ​​a otros funcionarios, informó este martes un alto funcionario del Departamento de Estado citado por agencias internacionales y medios brasileños.

Según el funcionario, citado por Reuters, el visado de Viotti -embajadora ante Estados Unidos desde junio de 2023- será restituido cuando se resuelvan las situaciones de los diplomáticos norteamericanos, entre ellas la aceptación del nominado de Trump para el cargo de embajador, el cubano-norteamericano Daniel Pérez, el 1° de junio pasado.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en Washington. Tierney L. Cross - FR172126 AP

La medida de reciprocidad que tomó el Departamento de Estado, liderado por el secretario Marco Rubio, se había aplazado varias veces para darle a Lula margen para solucionar la situación de los funcionarios norteamericanos, indicó la fuente, que habló con las agencias internacionales bajo condición de anonimato.

“La medida consistió en revocar o cancelar el visado de un diplomático de alto rango destinado aquí. Eso no equivale a expulsar a la persona del país. Significa que permanece aquí sin visado, pero que este le sería restituido si se restableciera el equilibrio mediante la concesión del agrément —el visto bueno diplomático, habitualmente un mero trámite— al candidato a embajador que hemos propuesto”, declaró el funcionario a Reuters.

La decisión del Departamento de Estado se produce en medio de las tensiones entre las administraciones de Trump y de Lula por el apoyo del líder republicano al senador y candidato Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre, en las que se enfrentará con el presidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Maria Luiza Ribeiro Viotti, la embajadora de Brasil ante Estados Unidos. X.com

Pérez -presidente republicano de la Cámara de Representantes del estado de Florida- fue nominado por Trump para el cargo de embajador de Estados Unidos en Brasil el 1° junio pasado, y hace dos semanas recibió la aprobación de un comité del Senado norteamericano, aunque todavía debe ser ratificada por el pleno de la cámara.

La cancelación del visado de Viotti llega además 10 días después de que el Palacio Itamaraty, que conduce el canciller Mauro Vieira, denegara los visados ​​a dos diplomáticos del Departamento de Estado que tenían planeado viajar a Brasil: los subsecretarios adjuntos Riley M. Barnes y Samuel Samson.

El presidente Luiz Inacio Lula da Silva y el canciller brasileño, Mauro Vieira. Anadolu - Anadolu

Según reportó el diario The New York Times, el gobierno brasileño impidió que la delegación estadounidense viajara al país en los últimos días debido a la preocupación de que los funcionarios buscaran sembrar dudas infundadas sobre la seguridad de los sistemas electorales del país sudamericano cara a las elecciones de octubre, según funcionarios estadounidenses y brasileños.

En ese momento, el Departamento de Estado confirmó que Barnes y Samson tenían previsto viajar a Brasil para mantener reuniones sobre integridad electoral, libertad religiosa y libertad de expresión. “Cualquier insinuación de un ‘ardid’ para socavar las elecciones de una nación democrática es una mentira sin fundamento”, señaló en un comunicado.

En varias oportunidades, el gobierno de Lula ha rechazado con vehemencia lo que considera acciones e injerencias de Estados Unidos para influir en la política interna y regional en favor de sectores conservadores y de la extrema derecha.