Alemania evitará rotaciones ante Ecuador para dar rodaje a sus titulares, dice Nagelsmann

Alemania, ya clasificada, evitará grandes rotaciones para el partido de cierre del Grupo E del Mundial ante Ecuador el jueves, con el objetivo de darles rodaje a sus titulares con miras a los dieciseisavos de final, dijo su entrenador Julian Nagelsmann.

Los tetracampeones del mundo ganaron sus dos cotejos previos, 7-1 ante Curazao y 2-1 contra Costa de Marfil, y tienen asegurada la primera posición de su zona sin importar el resultado en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Ecuador, por su parte, necesita vencerlos para tener chances de avanzar. Con poco en juego, la prensa alemana se preguntaba si el DT de la Mannschaft oxigenaría la nómina con miras a la siguiente instancia.

"Si miras las últimas semanas antes del Mundial, uno de los temas decisivos era que el equipo tenía que conjuntarse y que habíamos jugado muy pocos partidos juntos. Ahora hemos jugado dos partidos y ya se debate cuánto vamos a rotar. No le veo un gran sentido a eso", dijo el entrenador este miércoles en rueda de prensa.

Nagelsmann, de 38 años, afirmó que apenas realizará dos cambios por obligación, tras las lesiones de los defensas Nathaniel Brown y Nico Schlotterbeck, quienes serían reemplazados por David Raum y Antonio Rüdiger.

- "Pies en la tierra" -

Y justificó su decisión de conservar a los titulares en que hombres importantes como Kai Havertz, Jamal Musiala y Felix Nmecha jugaron pocos partidos con la selección en el último año y el equipo necesita compenetrarse para llegar más sólido a los cruces.

"Tenemos un partido que queremos ganar y queremos aprovechar para prepararnos también para la fase eliminatoria. Eso afecta tanto a los jugadores que salen de inicio como a los que tienen un papel de revulsivo extraordinario, como es ahora el caso de Denis (Undav), por ejemplo", manifestó.

"También es importante que mantengamos los pies en la tierra. Hemos ganado ahora dos partidos. Uno de forma relativamente clara, otro relativamente ajustado. Mañana también queremos ganar para poder dar el siguiente paso el lunes, a ver contra quién jugamos entonces", agregó.

Sentado a su lado, Undav, el inesperado goleador alemán en la Copa del Mundo con tres goles, se mostró de acuerdo con la decisión de su técnico de no rotar el plantel y de haber partido desde el banco en los dos encuentros.

"Cada jugador ha tenido sus conversaciones sobre su rol. Si yo no estuviera satisfecho, no estaría aquí", afirmó el delantero del Stuttgart. "Lo más importante, como he dicho, ante todo, es que ganemos".

- Críticas al calendario -

El seleccionador alemán destacó el nivel de Ecuador, un equipo llamado a ser revelación en Norteamérica pero que está en una situación complicada al perder con Costa de Marfil (1-0) y empatar con Curazao (0-0).

"Ha jugado, en realidad, dos buenos partidos de la fase de grupos que, en mi opinión, podría haber ganado merecidamente ambos. Yo ya los había considerado quizá el equipo más fuerte, si ves la fase de clasificación y los rivales que tienen (en Sudamérica), y los pocos goles que encajan", sostuvo.

Nagelsmann, por otro lado, consideró "no precisamente óptimo" que su seleccionado conozca su rival en la siguiente fase apenas dos días antes de enfrentarlo.

Esto se debe al cambio del formato en el Mundial, ampliado a 48 equipos, en el que los ocho mejores terceros también pasan de ronda, lo que implica que algunas llaves puedan definirse hasta la última jornada del sábado.

"Ya hemos dejado preparadas grandes partes del trabajo para que el domingo, con no tanta prisa, podamos preparar también el plan de partido y presentárselo al equipo, porque entonces ya tenemos prácticamente el último entrenamiento", afirmó.