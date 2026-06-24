La estrategia del FBI para entrenar a sus agentes en una ciudad ficticia: “Queremos que cometan errores”
Kinetic Cyber Range, en Huntsville, recrea hogares, hoteles, hospitales y redes digitales funcionales dentro de un complejo de 22.000 pies cuadrados
- 4 minutos de lectura'
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) utiliza una ciudad simulada en Alabama para entrenar a sus agentes para responder a ciberataques. El centro apunta a mejorar la formación de especialistas en investigaciones digitales y prepararlos con ejercicios prácticos antes de salir al terreno real.
Qué es el Kinetic Cyber Range del FBI y cómo entrena a sus agentes en Alabama
El FBI creó el centro de entrenamiento en Huntsville, Alabama, con el objetivo de perfeccionar la respuesta ante incidentes reales. La “ciudad ficticia” marca un cambio en la forma en que la agencia prepara a oficiales, analistas y especialistas forenses.
“Esto es lo más parecido a la realidad que se puede experimentar antes de que la gente salga al terreno", expresó Dave Beachboard, quien dirige el Kinetic Cyber Range (Campo de Pruebas Cibernéticas Cinéticas, en español) del FBI, en una publicación oficial del 9 de junio.
Anteriormente, estos ejercicios se realizaban en aulas, con una dinámica más teórica. Al respecto, Beachboard remarcó que antes el estudiante no salía de las aulas. “Todo era más bien teórico, con un poco de práctica“, sostuvo.
En la publicación, la agencia mencionó dos escenarios prácticos en los que los alumnos realizan ejercicios similares a los que enfrentarían en casos reales:
- Recorren una casa llena de dispositivos conectados a internet y deciden qué llevarse y qué dejar.
- Ejecutan una orden de registro en una empresa y colaboran con los administradores de sistemas para acceder a datos ocultos en una red corporativa.
“Queremos que cometan errores en el Campo de Pruebas Cibernéticas Cinéticas. Ahí es cuando podemos llamarles la atención y decirles: ‘Oye, esta es una oportunidad de aprendizaje’”, expresó Stephanie Cassioppi, responsable de la División Cibernética del FBI.
Cómo es la ciudad simulada del FBI: hospital, gasolinera y redes operativas
El Kinetic Cyber Range, un entorno de 22.000 pies cuadrados (2043 metros cuadrados) operado por la División de Tecnología Operativa, cambió la forma de enseñar estos contenidos. El predio funciona como una pequeña ciudad preparada para ejercicios de investigación, y cuenta con las siguientes características:
- Casas y habitaciones de hotel, una compañía eléctrica, un hospital y una gasolinera.
- Espacios cableados con sistemas, redes y dispositivos funcionales diseñados para comportarse como lo harían en el mundo real.
- Un centro de datos con más de 200 servidores (Windows y Linux) diseñados para ser “fríos, estrechos, ruidosos y oscuros”, lo que replica las condiciones reales de trabajo de un técnico.
Desde su inauguración en febrero de 2025, el centro ha capacitado a más de 1400 estudiantes, entre ellos personal del FBI y socios de otras agencias.
Ransomware, entrevistas y análisis forense: los ejercicios del FBI en Huntsville
La agencia detalló que algunas de las tareas consisten en que los alumnos aprendan a rastrear el origen de una intrusión, identificar cómo se propaga el malware y seguir las huellas digitales, a veces a través de múltiples sistemas y jurisdicciones.
A su vez, realizan entrevistas con actores que interpretan roles de dueños de negocios, ejecutivos y equipos legales, y practican cómo explicar qué es lo que hacen.
“Las entrevistas se hacen para garantizar que la empresa comprenda qué información recopilamos, pero, lo que es más importante, qué información no recopilamos”, dijo Cassioppi.
Otros ejercicios simulan situaciones de mayor urgencia. Un ataque ficticio de ransomware bloquea la red de un hospital y los participantes deben responder como si la atención a los pacientes estuviera en riesgo. Esto, según los expertos, obliga a los alumnos a lidiar tanto con el problema técnico como con el humano.
En ese sentido, Cassioppi remarcó que la ciberseguridad, además del aspecto técnico, implica “practicar esas habilidades interpersonales, el trato con la gente”. Los escenarios, además, se actualizan periódicamente para reflejar las amenazas emergentes.
“Queremos asegurarnos de que los estudiantes tengan acceso al software más reciente, a los drones más modernos, a las técnicas forenses de vehículos más avanzadas; todo ello para mantenernos a la vanguardia”, concluyó Beachboard.
- 1
Noticias del ICE en Houston hoy: perímetro cerrado y desvíos por operativo oficial del Mundial 2026 en Texas
- 2
Confirmado por el ICE en Atlanta: es migrante, participaba en el Mundial y el FBI lo arrestó por una acción restringida
- 3
Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este miércoles 24 de junio
- 4
Los investigadores determinan que la falla que hizo colapsar el edificio de Surfside se había originado tres semanas antes