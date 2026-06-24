La estrategia del FBI para entrenar a sus agentes en una ciudad ficticia: “Queremos que cometan errores”

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) utiliza una ciudad simulada en Alabama para entrenar a sus agentes para responder a ciberataques. El centro apunta a mejorar la formación de especialistas en investigaciones digitales y prepararlos con ejercicios prácticos antes de salir al terreno real.

Qué es el Kinetic Cyber Range del FBI y cómo entrena a sus agentes en Alabama

El FBI creó el centro de entrenamiento en Huntsville, Alabama, con el objetivo de perfeccionar la respuesta ante incidentes reales. La “ciudad ficticia” marca un cambio en la forma en que la agencia prepara a oficiales, analistas y especialistas forenses.

La ciudad ficticia del FBI está ubicada en el campus de Redstone Arsenal en Huntsville, Alabama FBI

“Esto es lo más parecido a la realidad que se puede experimentar antes de que la gente salga al terreno", expresó Dave Beachboard, quien dirige el Kinetic Cyber Range (Campo de Pruebas Cibernéticas Cinéticas, en español) del FBI, en una publicación oficial del 9 de junio.

Anteriormente, estos ejercicios se realizaban en aulas, con una dinámica más teórica. Al respecto, Beachboard remarcó que antes el estudiante no salía de las aulas. “Todo era más bien teórico, con un poco de práctica“, sostuvo.

En la publicación, la agencia mencionó dos escenarios prácticos en los que los alumnos realizan ejercicios similares a los que enfrentarían en casos reales:

Recorren una casa llena de dispositivos conectados a internet y deciden qué llevarse y qué dejar.

Ejecutan una orden de registro en una empresa y colaboran con los administradores de sistemas para acceder a datos ocultos en una red corporativa.

“Queremos que cometan errores en el Campo de Pruebas Cibernéticas Cinéticas. Ahí es cuando podemos llamarles la atención y decirles: ‘Oye, esta es una oportunidad de aprendizaje’”, expresó Stephanie Cassioppi, responsable de la División Cibernética del FBI.

Cómo es la ciudad simulada del FBI: hospital, gasolinera y redes operativas

El Kinetic Cyber Range, un entorno de 22.000 pies cuadrados (2043 metros cuadrados) operado por la División de Tecnología Operativa, cambió la forma de enseñar estos contenidos. El predio funciona como una pequeña ciudad preparada para ejercicios de investigación, y cuenta con las siguientes características:

Casas y habitaciones de hotel, una compañía eléctrica , un hospital y una gasolinera.

de hotel, una , un hospital y una gasolinera. Espacios cableados con sistemas, redes y dispositivos funcionales diseñados para comportarse como lo harían en el mundo real.

diseñados para comportarse como lo harían en el mundo real. Un centro de datos con más de 200 servidores (Windows y Linux) diseñados para ser “fríos, estrechos, ruidosos y oscuros”, lo que replica las condiciones reales de trabajo de un técnico.

Desde su inauguración en febrero de 2025, el centro ha capacitado a más de 1400 estudiantes, entre ellos personal del FBI y socios de otras agencias.

La ciudad ficticia creada por el FBI como estrategia para contrarrestar ciberataques

Ransomware, entrevistas y análisis forense: los ejercicios del FBI en Huntsville

La agencia detalló que algunas de las tareas consisten en que los alumnos aprendan a rastrear el origen de una intrusión, identificar cómo se propaga el malware y seguir las huellas digitales, a veces a través de múltiples sistemas y jurisdicciones.

A su vez, realizan entrevistas con actores que interpretan roles de dueños de negocios, ejecutivos y equipos legales, y practican cómo explicar qué es lo que hacen.

“Las entrevistas se hacen para garantizar que la empresa comprenda qué información recopilamos, pero, lo que es más importante, qué información no recopilamos”, dijo Cassioppi.

El objetivo de la estrategia del FBI es transformar la capacitación de agentes y especialistas en investigaciones digitales para contrarrestar ciberataques FBI

Otros ejercicios simulan situaciones de mayor urgencia. Un ataque ficticio de ransomware bloquea la red de un hospital y los participantes deben responder como si la atención a los pacientes estuviera en riesgo. Esto, según los expertos, obliga a los alumnos a lidiar tanto con el problema técnico como con el humano.

En ese sentido, Cassioppi remarcó que la ciberseguridad, además del aspecto técnico, implica “practicar esas habilidades interpersonales, el trato con la gente”. Los escenarios, además, se actualizan periódicamente para reflejar las amenazas emergentes.

“Queremos asegurarnos de que los estudiantes tengan acceso al software más reciente, a los drones más modernos, a las técnicas forenses de vehículos más avanzadas; todo ello para mantenernos a la vanguardia”, concluyó Beachboard.