Alemania vence 2-1 al anfitrión EE.UU. en último ensayo antes del Mundial

Con gol y asistencia de Kai Havertz, Alemania derrotó el sábado 2-1 a Estados Unidos en Chicago en el último amistoso de ambas selecciones antes del Mundial de Norteamérica 2026.

Havertz abrió el marcador con solo dos minutos de juego en el Soldier Field y dio el pase del segundo gol, de Leroy Sané, en el 57'.

Con un trallazo desde fuera del área, Antonee Robinson había anotado el empate en el minuto 37 para la selección local, una de las tres anfitrionas del Mundial 2026, que se inicia el jueves.

Con la intensidad que le reclama su entrenador, Mauricio Pochettino, Estados Unidos presionó a la Mannschaft hasta la recta final del encuentro.

Pero la falta de pegada del ataque liderado por Christian Pulisic volvió a condenar al Team USA, como le ocurrió en los ensayos de marzo ante Portugal y Bélgica.

Empujada por los 63.636 aficionados de Chicago, Estados Unidos buscó el empate con disparos de Joe Scully y Brenden Aaronson que pusieron en aprietos a Oliver Baumann, el arquero otra vez elegido por el técnico Julian Nagelsmann.

En los descuentos, jugadores de ambos equipos se enzarzaron en una fuerte discusión tras una dura entrada del estadounidense Tim Weah a David Raum.

Alemania encadenó su novena victoria seguida en una calurosa tarde en la que no brillaron sus figuras Jamal Musiala y Florian Wirtz.

Esta racha ganadora refuerza la confianza del plantel de Nagelsmann para hacer olvidar los fiascos en las pasadas ediciones de Rusia 2018 y Catar 2022, en las que la tetracampeona mundial se estrelló en la fase de grupos.

Alineaciones:

EEUU: Matt Freese - Alex Freeman (Joe Scally, 72), Miles Robinson (Mark McKenzie, 62), Tim Ream (Max Arfsten, 72), Antonee Robinson (Auston Trusty, 62) - Sergiño Dest (Tim Weah, 72), Tyler Adams (Cristian Roldan, 72), Weston McKennie (Sebastian Berhalter, 62), Malik Tillman (Brenden Aaronson, 72) - Christian Pulisic (Gio Reyna, 62) y Folarin Balogun (Ricardo Pepi, 72). DT: Mauricio Pochettino.

Alemania: Oliver Baumann - Joshua Kimmich (Waldemar Anton, 61), Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown (David Raum, 61) - Aleksandar Pavlovic (Angelo Stiller, 80), Felix Nmecha (Leon Goretzka, 80), Jamal Musiala (Nadiem Amiri, 80), Florian Wirtz (Maximilian Beier, 80) - Leroy Sané (Jamie Leweling, 72) y Kai Havertz (Deniz Undav, 61). DT: Julian Nagelsmann.