El bizarro video con IA y una canción pegadiza que difundió Donald Trump en pleno Día D

WASHINGTON.– Donald Trump baila en México, en Italia, en China, en África, en la India y en Medio Oriente. O, al menos, eso muestra el último video generado con inteligencia artificial que el presidente de Estados Unidos publicó en sus redes sociales, una pieza de estética deliberadamente exagerada en la que aparece como una celebridad global recibida con entusiasmo en distintos rincones del planeta.

El montaje, musicalizado con una canción pegadiza cuyo estribillo repite “Everywhere I go, they love Donald, Donald Trump”, muestra al mandatario en una sucesión de escenas fantásticas, entre multitudes que lo celebran, paisajes internacionales y guiños a su ya clásico baile de campaña.

La canción pegadiza de Trump

La publicación volvió a colocar en primer plano una de las marcas más reconocibles del segundo mandato de Trump: el uso de imágenes generadas con IA no solo como herramienta de propaganda, sino también como provocación política. En los últimos meses, el presidente ya había compartido otros videos artificiales, desde una visión futurista y trumpista de Gaza hasta piezas de burla contra rivales mediáticos o culturales.

Pero el nuevo video aterrizó en un momento particularmente incómodo para la Casa Blanca. Mientras la versión digital de Trump recibe ovaciones en todo el mundo, el Trump real enfrenta una resistencia cada vez más visible dentro de su propio partido, justo cuando se acercan las elecciones de medio término.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desciende del Air Force One tras aterrizar en el aeropuerto de Morristown en Nueva Jersey SAMUEL CORUM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la última semana, varios bloques republicanos del Senado y de la Cámara de Representantes rompieron filas con el presidente en temas sensibles. Legisladores de su propio partido cuestionaron su guerra contra Irán, rechazaron 1000 millones de dólares en fondos vinculados al salón de baile de la Casa Blanca, forzaron una retirada parcial de su fondo de 1800 millones de dólares para la llamada “lucha contra la militarización” y bloquearon su legislación sobre espionaje interno. La Cámara baja también desafió a Trump al aprobar un proyecto para enviar ayuda a Ucrania e imponer nuevas sanciones a Rusia, una iniciativa que el presidente probablemente vetará.

La rebelión todavía está lejos de convertirse en un quiebre estructural. Tanto republicanos como demócratas admiten que Trump conserva una influencia formidable sobre el partido. Pero la novedad es que algunos legisladores empiezan a votar con más libertad, empujados por la presión electoral, las disputas locales y el temor a cargar con el costo político de las iniciativas más controvertidas del presidente.

Donald Trump

“Creo que lo que se está viendo a medida que se acercan las elecciones es que la gente va a votar como cree que sus electores quieren que lo haga”, dijo el senador republicano Thom Tillis, que anunció su retiro del Senado después de oponerse al llamado “One Big Beautiful Bill” de Trump.

Desde la Casa Blanca, sin embargo, intentaron minimizar la disidencia. Un funcionario atribuyó las tensiones a la “política del año electoral” y sostuvo que no todos los legisladores están dispuestos a asumir el costo de acompañar al presidente en cada batalla. La vocera Abigail Jackson acusó a los medios y a los demócratas de intentar “sembrar divisiones inexistentes” y dijo que la administración espera mantener una relación estrecha con los republicanos para seguir impulsando la agenda presidencial.

Día D

La tensión también se extiende al frente externo. Este sábado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, pronunció en Normandía un discurso que volvió a incomodar a Europa. Durante las conmemoraciones por el 82° aniversario del desembarco aliado, Hegseth advirtió que el continente enfrenta una “invasión” de ideologías peligrosas que llegan por mar y vinculó la inmigración con una amenaza a la civilización europea.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronuncia un discurso en el cementerio estadounidense durante la conmemoración del 82° aniversario del desembarco del Día D, en Colleville-sur-Mer, Normandía Jeremias Gonzalez - AP

“Lamentablemente, hoy, diferentes playas europeas son asaltadas por ideologías diferentes y peligrosas. A las playas de España, Italia, Grecia y Bulgaria llegan barcos y hombres”, dijo en el Cementerio Americano de Normandía, en Colleville-sur-Mer. Luego preguntó cuándo actuarían las capitales europeas frente a esa “invasión” y si ya era demasiado tarde.

Eighty-two years ago, Allied forces stormed the beaches of Normandy into the hell of war — answering the call of duty in defense of freedom.



Today, we honor their courage, remember their sacrifice, and remain forever grateful for the liberty they secured for generations to come. pic.twitter.com/M77JIp7Kmv — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 6, 2026

Sus palabras se inscriben en una línea cada vez más dura de la administración Trump hacia sus aliados europeos, a los que acusa de debilidad defensiva, permisividad migratoria, exceso de burocracia y censura contra las voces nacionalistas y de extrema derecha. Un documento de estrategia de seguridad nacional publicado el año pasado llegó a advertir que Europa enfrentaba una “desaparición de la civilización” si no corregía el rumbo.

Agencias AP y Reuters