Un pasajero ruso aterrizó en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, el pasado 4 de noviembre, procedente de Copenhague, la capital de Dinamarca. Lo extraño del caso es que el hombre no portaba pasaporte, visa ni su pasaje, lo cual alertó a las autoridades en EE.UU., quienes investigan cómo fue que pudo abordar un avión sin documentos y burlar la seguridad. Ahora, enfrenta una demanda por viajar como polizón.

El ciudadano con doble nacionalidad ruso-israelí fue identificado como Sergey Vladimirovich Ochigava y llegó en un vuelo de Scandinavian Airlines, sin que hubiera registro de él como pasajero del avión. En un documento de la Corte de California, fechado el 6 de noviembre, se lee que el hombre fue acusado de ser polizón, en tanto que la agente del FBI Caroline Walling expuso su caso.

Pasajero ruso aterrizó en EE.UU. sin documentos

Según la declaración jurada de Walling, cuando el ciudadano ruso se presentó para ingresar en el puesto de control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto de Los Ángeles, los oficiales descubrieron que no figuraba como pasajero en el manifiesto de vuelo del SK 931, ni de ningún otro vuelo internacional entrante. Además, el hombre no pudo presentar un pasaporte o visa para ingresar a los Estados Unidos.

El misterioso pasajero que aterrizó en EE.UU. abordó un vuelo de Scandinavian Airlines en en Copenhague, Dinamarca X (antes Twitter) @SAS

Ochigava no era un polizón tradicional, explican en el documento de la Corte, ya que en ningún momento estuvo escondido. Por el contrario, interactuó con la tripulación, comió dos veces en el avión, habló con otros pasajeros en el vuelo, se cambió de asiento varias veces y hasta intentó comerse el chocolate que pertenecía a los miembros de la cabina.

Cuando el sujeto llegó a inmigración, le dijo a los agentes del CBP que había dejado su pasaporte en el avión, pero no lo encontraron. Finalmente, una búsqueda en sus pertenencias localizó tarjetas de identificación rusas y una tarjeta israelí, así como una fotografía parcial de un pasaporte.

El economista ruso no recuerda cómo llegó a Estados Unidos

Cuando lo entrevistaron dos agentes del FBI, el pasajero dijo que era un economista ruso que no sabía dónde estaba: “Ochigava afirmó que no había dormido durante tres días y no entendía lo que estaba pasando”. El hombre también declaró que podría haber tenido un pasaje de avión para venir a Estados Unidos, pero no estaba seguro, y que no recordaba cómo subió al avión en Copenhague.

El pasajero aseguró desconocer cómo logró abordar un avión para llegar a Estados Unidos Freepik

La declaración jurada de los agentes del FBI también dio a conocer que al registrar el teléfono móvil de Ochigava, se encontró una fotografía de “pantallas de televisión que mostraban información de vuelos de todo el mundo” tomada en el aeropuerto de Copenhague. Otras imágenes eran capturas de pantalla que mostraban un albergue en Kiel, Alemania, y mapas de calles de una ciudad extranjera desconocida.

Un portavoz de Scandinavian Airlines respondió a 404 Media, en un correo electrónico: “Puedo confirmar que ha habido un incidente en el que un pasajero estuvo involucrado en el siguiente escenario saliendo de Copenhague en un vuelo de SAS. El asunto está siendo manejado por las autoridades pertinentes tanto en EE.UU. como en Dinamarca y no podemos hacer más comentarios. Son las autoridades las que tendrán que dar más detalles”.