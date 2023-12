escuchar

El mundo de las “micronaciones” es tan amplio como bizarro. En Dayton, Nevada, dentro de Estados Unidos, se ubica algo verdaderamente único e inusual: la República de Molossia, que obtiene su nombre de una combinación de la palabra hawaiana “maluhia”, que significa armonía y paz. Se trata de una micronación soberana autoproclamada y fundada en 1977 por su presidente, Kevin Baugh, a quien le gusta que lo llamen “su excelencia”.

Aunque parezca difícil de imaginar, su idea de comenzar con este proyecto también es inédita, dado que se inspiró en una película que vio con un amigo cuando eran adolescentes. La república de Molossia, que antes se llamaba República de Goldstein, está fuera de Dayton. Si bien no es reconocida por la ONU, tiene al menos 38 residentes, aunque no todos viven ahí, según reconoció recientemente Baugh, en entrevista con The Sun.

En la actualidad, la República de Molossia se sitúa completamente dentro del estado de Nevada y la estructura la conforman básicamente Baugh como presidente, con su esposa como primera dama. Su hija menor, de casi 20 años, es la jefa de policía en esta micronación y ha hecho viajes para representarla con otros micronacionalistras en Canadá, México o Europa.

Así es Republic of Molossia, una curiosa micronación dentro del estado estadounidense de Nevada Republic of Molossia

Las tres cosas por las que podés ir a la cárcel en la República de Molossia

Aunque es un lugar muy pequeño, también tiene sus reglas. “Nos consideramos una nación soberana, por lo que establecimos fronteras”, dijo su mandatario. Así, los visitantes pueden pasar por la oficina de aduanas para que sellen sus pasaportes y permanecer en esta micronación por alrededor de una hora y media. Sin embargo, tendrán que dejar fuera las cebollas, espinacas y los bagres. “Nos gusta hacer cosas que son diferentes y excéntricas”, reconoció Baugh.

Así es Republic of Molossia, una curiosa micronación dentro del estado estadounidense de Nevada Republic of Molossia

En orden de preservar sus “leyes”, también hay condenas para los infractores. “Si rompes las reglas y traes un bagre a nuestro país, vas a la cárcel. Las cebollas no están permitidas porque no me gustan y soy el dictador, así que puedo decidir cosas así”, sumó al describirse como “benevolente”.

Así es Republic of Molossia, una curiosa micronación dentro del estado estadounidense de Nevada Republic of Molossia

Mirando en retrospectiva, Baugh se siente muy orgulloso de lo que creó: “No había nada allí antes de que nos mudáramos y declaráramos que era nuestro país. Era solo un desierto vacío”. Esta micronación incluso tiene su propio sitio web, en el que se dan todos los detalles y describe como “molosianos” a sus habitantes: “Tiene su propia marina, academia, naval, programa espacial, ferrocarril, servicio postal, banco, atracciones turísticas, sistema de medición, cine en línea e incluso su propia zona horaria”.

¿Qué es una micronación?

Una micronación es un estado independiente, no reconocido por la comunidad internacional, que incluye tanto a la ONU como los gobiernos mundiales. Son pequeñas porque a veces las conforman un solo individuo. De acuerdo con Insider, había al menos 67 micronaciones separadas en el mundo en 2022.

Así es Republic of Molossia, una curiosa micronación dentro del estado estadounidense de Nevada Republic of Molossia

En su trayectoria, Baugh se dio cuenta de que podía formar una micronación reclamando la tierra en la que vive, por lo que compró una parcela en Nevada y la nombró como “la patria de nuestro país”. Los 35 humanos y tres perros que conforman la población de la República de Molossia están relacionados con su familia. Además, tienen una “doble ciudadanía”. “De lo contrario, no podríamos ir a Walmart o algo así, y todos nos moriríamos de hambre”, sumó el hombre en otra entrevista con Insider.

Curiosamente, su economía se basa en el turismo, dado que aproximadamente 200 personas visitan este territorio al año: “Dependemos de los EE. UU. para casi todo económicamente: comida y ropa y todo ese tipo de cosas que normalmente comprarías. Pero dentro de esos límites, nos tomamos a nuestra nación bastante en serio y, al mismo tiempo, nos lo pasamos bien con ella”.