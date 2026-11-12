Saltar al contenido principal
LA NACION

Alerta en Washington por un tiroteo cerca de la Casa Blanca: cinco personas baleadas y un agresor atrincherado

El hecho ocurrió esta mañana en el barrio de Logan Circle, donde se desplegó un amplio operativo policial en busca del sospechoso

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
Las fuerzas del orden locales y la Guardia Nacional responden a informes sobre una investigación de un tiroteo en curso en Washington
Las fuerzas del orden locales y la Guardia Nacional responden a informes sobre una investigación de un tiroteo en curso en WashingtonTom Brenner - FR117851 AP

WASHINGTON.– Cinco personas fueron baleadas en un barrio de moda cerca de la Casa Blanca en Washington este jueves por la mañana, mientras la policía busca al agresor, informaron las autoridades el jueves.

El tiroteo se reportó en Logan Circle, a aproximadamente 1,6 kilómetros de la Casa Blanca.

Un portavoz del departamento policial señaló que los agentes estaban “atendiendo una situación de atrincheramiento en curso” cerca del lugar del tiroteo, el cual ocurrió próximo a la intersección de las calles 15 y P del noroeste (NW).

Se cree que el sospechoso está atrincherado en un edificio de departamentos sobre la calle 15, según un funcionario de las fuerzas del orden federales informado sobre el caso, quien habló bajo condición de anonimato con The Washington Post.

Un equipo táctico de las fuerzas de seguridad fue visto en la terraza del edificio Metropole, sobre la calle 15, donde se cree que el sospechoso está atrincherado. Un video del lugar, publicado en redes sociales, mostraba humo saliendo de los pisos superiores del edificio.

Una administradora del edificio, quien habló bajo condición de anonimato, contó que vio humo por primera vez y “fue a comprobar qué ocurría” cuando se activaron las alarmas.

“Estaba intentando poner a salvo a los residentes, pero al darme la vuelta, vi a una mujer en el suelo que había recibido un disparo en la boca”, dijo. Según indicó, le informaron que el atacante se encontraba en la terraza del edificio.

“No sabemos [cómo llegó hasta allí], porque una vez que se activan las alarmas, todas las puertas quedan abiertas. Nadie sabría realmente cómo acceder a nuestra azotea, a menos que fuera alguien que conociera el lugar”, señaló.

Orden de resguardo

La policía emitió una orden de resguardo para las inmediaciones de la cuadra 1500 de la calle P, instando a las personas a dirigirse al edificio más cercano, mantenerse alejadas de las ventanas y permanecer en el interior.

La cuadra incluye un gimnasio Vida, la Iglesia Episcopal St. Luke’s y residencias, y está a la vuelta de la esquina de un supermercado Whole Foods.

Las fuerzas de seguridad en la zona del tiroteo
Las fuerzas de seguridad en la zona del tiroteoANDREW LEYDEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las calles de los alrededores también fueron bloqueadas durante un despliegue policial a gran escala. Las escuelas cercanas al lugar fueron puestas bajo confinamiento.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) —una agencia federal— informó que envió agentes al lugar para prestar asistencia.

Un testigo, Ryan Dubicki, se encontraba en su departamento —situado en las inmediaciones— alrededor de las 8 hora local (10 en la Argentina) cuando, según relató, escuchó “unos cinco disparos”.

“Estaban muy espaciados entre sí, así que pensé que se trataba de obras de construcción”, comentó. Poco después, al mirar hacia afuera, vio que “había policías por todas partes”.

Los administradores de su edificio de apartamentos enviaron un aviso informando sobre la posible presencia de un tirador activo.

A principios de agosto de 2025, un antiguo miembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente Donald Trump fue agredido un domingo por la mañana en el barrio de Logan Circle por un grupo de adolescentes que intentaron robarle el vehículo a él y a una mujer, según indicaron las autoridades.

Días después, Trump cumplió su amenaza de eludir a las autoridades locales e impuso un control federal directo sobre la ciudad, enviando a cientos de efectivos de la Guardia Nacional para reducir la delincuencia. Dicho despliegue continúa hasta el día de hoy.

Agencia AP y diario The Washington Post

LA NACION
Estados Unidos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Estados Unidos
  1. EE.UU. traslada a Bessent de su casa a una base militar por una amenaza de Irán
    1

    El secretario del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent se trasladó de su casa a una base militar por una amenaza de Irán

  2. Hunden un trasatlántico frente a Florida para crear el mayor arrecife artificial del mundo
    2

    Hunden un trasatlántico frente a Florida para crear el mayor arrecife artificial del mundo

  3. Tras la derrota electoral, la Casa Blanca ya confronta a los demócratas por sus planes de investigar a Trump
    3

    Tras la derrota electoral, la Casa Blanca ya confronta a los demócratas por sus planes de investigar a Trump

  4. Lo que el escándalo de espionaje de Nvidia revela de la política de Trump hacia China
    4

    Lo que el escándalo de espionaje de Nvidia revela de la política de Trump hacia China