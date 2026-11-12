Alerta en Washington por un tiroteo cerca de la Casa Blanca: cinco personas baleadas y un agresor atrincherado

WASHINGTON.– Cinco personas fueron baleadas en un barrio de moda cerca de la Casa Blanca en Washington este jueves por la mañana, mientras la policía busca al agresor, informaron las autoridades el jueves.

El tiroteo se reportó en Logan Circle, a aproximadamente 1,6 kilómetros de la Casa Blanca.

Un portavoz del departamento policial señaló que los agentes estaban “atendiendo una situación de atrincheramiento en curso” cerca del lugar del tiroteo, el cual ocurrió próximo a la intersección de las calles 15 y P del noroeste (NW).

Se cree que el sospechoso está atrincherado en un edificio de departamentos sobre la calle 15, según un funcionario de las fuerzas del orden federales informado sobre el caso, quien habló bajo condición de anonimato con The Washington Post.

UPDATE: The incident has resulted in a barricade situation in the 1500 block of 15th Street, Northwest. MPD’s Emergency Response Team is on the scene. Please avoid the area as we work to resolve the incident.



Updates will come through this platform. — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 12, 2026

Un equipo táctico de las fuerzas de seguridad fue visto en la terraza del edificio Metropole, sobre la calle 15, donde se cree que el sospechoso está atrincherado. Un video del lugar, publicado en redes sociales, mostraba humo saliendo de los pisos superiores del edificio.

The building where a suspected shooter is barricaded in Logan Circle, as DC Police respond to the active shooter situation at Vida Fitness, appears to be on fire. pic.twitter.com/LxKkhePnxS — Ben Goldey (@BenGoldey) November 12, 2026

Una administradora del edificio, quien habló bajo condición de anonimato, contó que vio humo por primera vez y “fue a comprobar qué ocurría” cuando se activaron las alarmas.

“Estaba intentando poner a salvo a los residentes, pero al darme la vuelta, vi a una mujer en el suelo que había recibido un disparo en la boca”, dijo. Según indicó, le informaron que el atacante se encontraba en la terraza del edificio.

“No sabemos [cómo llegó hasta allí], porque una vez que se activan las alarmas, todas las puertas quedan abiertas. Nadie sabría realmente cómo acceder a nuestra azotea, a menos que fuera alguien que conociera el lugar”, señaló.

Orden de resguardo

La policía emitió una orden de resguardo para las inmediaciones de la cuadra 1500 de la calle P, instando a las personas a dirigirse al edificio más cercano, mantenerse alejadas de las ventanas y permanecer en el interior.

La cuadra incluye un gimnasio Vida, la Iglesia Episcopal St. Luke’s y residencias, y está a la vuelta de la esquina de un supermercado Whole Foods.

Las fuerzas de seguridad en la zona del tiroteo ANDREW LEYDEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las calles de los alrededores también fueron bloqueadas durante un despliegue policial a gran escala. Las escuelas cercanas al lugar fueron puestas bajo confinamiento.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) —una agencia federal— informó que envió agentes al lugar para prestar asistencia.

DC Police have issued a SHELTER-IN-PLACE around the 1500 block of 15th Street NW in Logan Circle/Washington DC.



🚨 “Go inside the nearest building, stay away from windows, and remain indoors until further notice.” 🚨 pic.twitter.com/PBF58Xi0Lw — The DC MD VA Live (@TheDMVLive) November 12, 2026

Un testigo, Ryan Dubicki, se encontraba en su departamento —situado en las inmediaciones— alrededor de las 8 hora local (10 en la Argentina) cuando, según relató, escuchó “unos cinco disparos”.

“Estaban muy espaciados entre sí, así que pensé que se trataba de obras de construcción”, comentó. Poco después, al mirar hacia afuera, vio que “había policías por todas partes”.

Los administradores de su edificio de apartamentos enviaron un aviso informando sobre la posible presencia de un tirador activo.

A principios de agosto de 2025, un antiguo miembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente Donald Trump fue agredido un domingo por la mañana en el barrio de Logan Circle por un grupo de adolescentes que intentaron robarle el vehículo a él y a una mujer, según indicaron las autoridades.

Días después, Trump cumplió su amenaza de eludir a las autoridades locales e impuso un control federal directo sobre la ciudad, enviando a cientos de efectivos de la Guardia Nacional para reducir la delincuencia. Dicho despliegue continúa hasta el día de hoy.

Agencia AP y diario The Washington Post