El DHS confirma propuesta de reforma migratoria que podría aplicarse a latinos llegados en la infancia

El secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, dijo el 9 de noviembre que el Gobierno de Donald Trump está abierto a conversar con el Congreso sobre un estatus legal permanente para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El DHS abre la puerta a un estatus legal permanente para beneficiarios de DACA, sin amnistía

Mullin no presentó una propuesta formal: afirmó que la decisión corresponde al Congreso, no detalló condiciones y descartó una amnistía general.

El programa protege de la deportación a quienes llegaron de niños, y 81,2 % de sus 455.200 beneficiarios activos nació en México, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) recopilados por USAFacts.

El discurso de Mullin que despertó críticas en el Partido Republicano

Mullin habló con periodistas al margen de una conferencia sobre drones en Maryland. Contó que muchos demócratas lo llamaron para trabajar en una ley migratoria en el nuevo Congreso y que Trump le indicó que empiece a trabajar con ellos y se reúnan en algún momento.

Sobre DACA, dijo que, si se busca una reforma que permita a estas personas convertirse quizás en residentes permanentes, eso le corresponde al Congreso. Aclaró que no conversó con Trump sobre cambiar la política vigente y que la administración no permitirá una amnistía.

Un día antes, Trump había dicho en una entrevista de Ross Douthat para el programa 60 Minutes que quiere hacer algo en materia migratoria y que se podría negociar un acuerdo para quienes llevan 10 o 15 años en el país. La Casa Blanca no aclaró qué incluiría ese acuerdo, informó Fox News, y un funcionario sostuvo que el presidente nunca usó la palabra amnistía.

A quiénes alcanzaría un estatus permanente para beneficiarios de DACA

DACA otorga protección temporal contra la deportación y permiso de trabajo, pero no estatus legal ni vía a la ciudadanía, según datos de Uscis.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, abordó temas críticos sobre la política migratoria actual en una entrevista y advirtió que el gobierno irá por la deportación de inmigrantes haitianos cuyo TPS expiró @secretarymullin

El DHS reiteró en una publicación en X de marzo que el programa no confiere ningún tipo de estatus legal.

Origen: de 455.200 beneficiarios activos en marzo de 2026, 369.650 nacieron en México, seguidos por 18.280 de El Salvador, 12.400 de Guatemala y 11.420 de Honduras.

Residencia: Texas reúne 76.050 beneficiarios y Florida, 17.970, el segundo y el cuarto estado con más casos.

Las cifras cuentan solo a quienes mantienen DACA activo. Desde el 13 de septiembre de 2023, según USAFacts, los tribunales impiden a Uscis procesar solicitudes iniciales nuevas, aunque sigue aceptándolas.

Qué dicen los datos de DHS sobre arrestos de beneficiarios y qué sigue en el Congreso

En esa publicación de marzo, DHS informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a 264 beneficiarios de DACA entre el 20 de enero y el 28 de septiembre de 2025, y que más del 92 % había sido acusado o condenado por un delito en EE.UU., según Fox News. El medio indicó que DHS no respondió a su pedido de comentarios sobre las declaraciones de Mullin.

Los demócratas piden señales concretas. Time informó que reciben con cautela el tono de Trump, días después de que designara jefe de gabinete a Stephen Miller, impulsor de su política migratoria restrictiva. La revista agregó que no está claro cuántos republicanos apoyarían un acuerdo y que el grupo ultraconservador House Freedom Caucus rechazó cualquier amnistía.

El próximo Congreso deberá decidir si impulsa el estatus permanente en un proyecto propio o dentro de un acuerdo migratorio más amplio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.