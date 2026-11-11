El secretario del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent se trasladó de su casa a una base militar por una amenaza de Irán

WASHINGTON.- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se trasladó de su casa en la zona de Washington para instalarse en una base militar estadounidense, tras una amenaza de Irán en su contra, informó el martes el diario The New York Times.

Un alto cargo de los servicios de inteligencia del gobierno de Trump advirtió en un memorándum a finales del mes pasado que los complots iraníes contra personal estadounidense y ciudadanos estadounidenses había alcanzado una fase avanzada.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bessent lideró desde agosto la campaña de sanciones y presión económica de Estados Unidos contra Irán y sus socios comerciales, con el fin de intentar presionar a Teherán para que ponga fin a los ataques contra el transporte marítimo y reabra el estrecho de Ormuz tras la guerra en Medio Oriente. Esta vía navegable crucial ha permanecido cerrada en su mayor parte desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero.

El jefe de inteligencia estadounidense, Jay Clayton, advirtió en octubre que Teherán ha “aumentado sustancialmente” sus esfuerzos por atacar a estadounidense en Medio Oriente y más allá.

Tales esfuerzos incluyen ataques contra funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, como Bessent, según el New York Times, que cita a tres fuentes informadas del tema.

Los planes iraníes contra funcionarios estadounidenses alcanzaron “una etapa más avanzada”, según las fuentes no identificadas, pero no precisaron la gravedad de las amenazas contra Bessent.

“El secretario no se dejará intimidar por las amenazas del régimen iraní y mantiene su compromiso de llevar a cabo la ”Operación Economic Outcast" y mantener el bloqueo, medidas que, en conjunto, están hundiendo la economía de Irán", dijo el vocero del Tesoro de Estados Unidos.

Washington ordenó en octubre que personal no esencial y familiares abandonen la embajada en Arabia Saudita tras el incremento en los ataques de los hutíes proiraníes contra el reino petrolero.

Un bote de motor pasa junto a embarcaciones mercantes en medio de la bruma en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 7 de septiembre de 2026. Vahid Salemi - AP

Una fuente cercana al asunto señaló que las preocupaciones por la seguridad de Bessent aumentaron cuando el Wall Street Journal publicó una vista aérea de la mansión ‌de Georgetown que Bessent compró por 12,5 millones de dólares poco después de su confirmación como secretario del Tesoro ⁠en enero de 2025.

La foto permitió geolocalizar la vivienda de Bessent, por lo que este fue ‌trasladado a una base militar por su seguridad, según la fuente, quien añadió: “Los medios ⁠de comunicación tienen la obligación de actuar de forma responsable ante las crecientes ⁠amenazas contra los funcionarios públicos”.

El New York Times informó de que dirigentes estadounidenses han señalado que la capacidad de Irán para llevar a cabo ataques a gran escala en EE.UU. y otros territorios en el extranjero es limitada.

Irán ha negado anteriormente haber planeado ataques contra funcionarios y ciudadanos en territorio estadounidense.

En tanto, se intensifican los esfuerzos por terminar la guerra.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó el jueves que la presión económica de Estados Unidos contra Irán hace que nuevos ataques sean innecesarios.

Los ataques estadounidenses ‌e israelíes contra Irán y los ataques israelíes contra ​El Líbano durante la guerra han causado miles de muertos y han desplazado a millones de personas.

Los ataques estadounidenses e israelíes también han causado la muerte de altos cargos iraníes, entre ellos el difunto líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

Agencias Reuters y AFP