Lo que el escándalo de espionaje de Nvidia revela de la política de Trump hacia China

WASHINGTON.– Apenas una semana antes de que el presidente Donald Trump se reúna, según lo previsto, con el líder chino Xi Jinping en Shenzhen, un creciente escándalo de espionaje está dejando al descubierto una contradicción en el centro de su estrategia hacia el principal rival militar y económico de Estados Unidos.

A lo largo de su segundo mandato, Trump advirtió reiteradamente que Estados Unidos no puede permitirse quedar rezagado frente a China en la carrera por la inteligencia artificial, y utilizó la amenaza de Pekín para justificar su oposición a la regulación de esta tecnología, que avanza a gran velocidad. Sin embargo, aprobó la venta a China de tecnología avanzada que los sectores más duros de su administración sostenían que podría ayudar a Pekín a reducir la brecha tecnológica con Estados Unidos.

Jensen Huang pronuncia el discurso de apertura en la Conferencia GTC AI en San José, California JOSH EDELSON - AFP

Y cuando surgieron acusaciones de que la inteligencia china había logrado convertir en objetivo a Jensen Huang, uno de los ejecutivos más influyentes de la industria tecnológica y un hombre con estrechos vínculos con el presidente, Trump parece haber tomado pocas medidas.

En mayo, cuando Trump viajó a China, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, le advirtió que Estados Unidos había obtenido información de inteligencia que demostraba que Huang mantenía una relación extramatrimonial con una mujer que se creía que era una espía china, según una persona familiarizada con el informe de Rubio que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto. Esa cronología contradice a Trump, quien el lunes negó ante los periodistas haber estado al tanto de la situación en el momento del viaje.

Rubio transmitió el mensaje a bordo del Air Force One, poco antes de una escala en Anchorage, donde Huang subió al avión tras haber sido incorporado al viaje a último momento. La información sobre esa advertencia fue publicada por primera vez por The New York Times.

Según informó el Times, esa fue al menos la segunda ocasión en que Trump había sido advertido sobre el caso. En lugar de distanciarse de Huang, Trump lo llevó al viaje, continuó sus habituales conversaciones telefónicas con él y apareció frecuentemente a su lado en actos públicos.

Trump evitó dar una respuesta precisa el lunes, cuando los periodistas le preguntaron cuándo había sido informado por primera vez de que Huang mantenía una relación extramatrimonial con una mujer sobre la cual los servicios de inteligencia estadounidenses tenían pruebas de que era una espía china.

“Ciertamente, no tuvo demasiado impacto en mí”, dijo Trump.

Trump también afirmó que no tiene previsto plantear el asunto a Xi durante la cumbre de la próxima semana y dejó abierta la posibilidad de que Huang lo acompañe en el viaje.

Jensen Huang I-HWA CHENG - AFP

La tibia respuesta de Trump pone de relieve las prioridades contrapuestas que definieron su política hacia China, en la medida en que sus advertencias sobre las ambiciones tecnológicas de Pekín chocan con sus estrechas relaciones con los ejecutivos tecnológicos estadounidenses y su deseo de preservar un frágil deshielo diplomático con Xi.

Pocos ejecutivos ejercieron tanta influencia sobre la política de Trump hacia China como Huang, quien presionó, con considerable éxito, para preservar la capacidad de Nvidia de vender algunos de sus chips informáticos al lucrativo mercado chino. Huang se convirtió en una presencia frecuente en el círculo del presidente, incluso cuando sus esfuerzos lo enfrentaron reiteradamente con los sectores más duros frente a China dentro de la administración.

Acceso privilegiado

Cuando Trump ofreció una cena de Estado para Xi durante su visita a Estados Unidos en septiembre, Huang y su esposa se sentaron en la mesa principal junto a Xi, Trump y un puñado de otros ejecutivos.

“Para otros presidentes, [el escándalo] podría haber provocado algún tipo de reacción contundente, pero creo que la actitud de Trump ante este tipo de cosas es que ellos nos lo hacen a nosotros y nosotros se lo hacemos a ellos. ¿Qué tiene de inusual?“, dijo Victor Shih, profesor de política china en la Universidad de California en San Diego.

“No creo que Trump quiera alterar lo que considera logros de las dos últimas cumbres entre ambos líderes”.

Jensen Huang, en la mesa principal de la cena de Estado para Xi Jinping BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La estrecha relación de Huang con Trump fue parte de lo que lo convirtió en un objetivo tan valioso para China, afirmó Craig Singleton, investigador principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias, una organización no partidista.

“Ese acceso funcionaba en ambas direcciones” dijo Singleton. Una relación de confianza con Huang podría haber ayudado a Pekín a influir en la toma de decisiones de Estados Unidos sobre los controles a los chips, al moldear los argumentos que él presentaba al presidente, y podría haber proporcionado a Pekín información sobre los planes y las intenciones de Washington.

Los demócratas criticaron a Trump por no haber tomado medidas cuando fue informado de que Huang era el objetivo de una espía.

“Qué incumplimiento del deber. Se supone que debe proteger a Estados Unidos, no a China, no a sus amigos”, dijo el martes en el pleno del Senado el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer. “Trump estuvo ocupado tratando de defender a Jensen Huang cuando debería haber estado defendiendo nuestra seguridad nacional. Es así de simple, es evidente”.

Jensen Huang PHILIP FONG - AFP

Los principales dirigentes demócratas, que tendrán mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes en el nuevo Congreso, reclamaron controles más estrictos sobre las exportaciones de chips estadounidenses. Redoblaron esos llamados en respuesta a las revelaciones sobre Huang.

La exportación de semiconductores a China es un “asunto de enorme importancia para la seguridad nacional”, afirmó el representante Jim Himes, de Connecticut, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

“Estamos trabajando intensamente para obtener más información y comprender qué ocurrió y si el proceso de toma de decisiones para exportar chips estuvo influenciado indebidamente o comprometido”, dijo Himes.

Serios cuestionamientos

Las acusaciones también podrían proporcionar nuevos argumentos a los sectores más duros frente a China dentro de la administración, que discreparon con las decisiones de Trump de permitir que Nvidia enviara a China algunos de sus chips menos avanzados, los H200.

Nvidia y David Sacks, exresponsable de inteligencia artificial y criptomonedas de Trump, sostuvieron que resulta beneficioso que la industria china de inteligencia artificial dependa de una empresa estadounidense para abastecerse de chips.

El director de los Institutos Nacionales de Salud, el Dr. Jayanta Bhattacharya; el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk; el director ejecutivo de Dell Technologies, Michael Dell; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; el cofundador de Google y expresidente de Alphabet, Sergey Brin; el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella; y la presidenta y directora ejecutiva de Advanced Micro Devices, Lisa Su, asisten a un evento de Trump, el mes pasado WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Independientemente de lo que finalmente determine la investigación, su credibilidad en Washington enfrenta ahora serios cuestionamientos”, dijo Singleton. Incluso si sus posiciones políticas fueran enteramente propias, la sospecha de influencia de la inteligencia china podría hacer que esos argumentos fueran mucho más difíciles de defender.

De ser así, la presunta operación de espionaje china podría haber resultado “espectacularmente” contraproducente, afirmó Singleton.

Hasta ahora, sin embargo, Trump respaldó a Huang y dio señales de que no permitirá que el episodio haga descarrilar la cumbre en China ni la visita prevista de Xi el próximo mes para la reunión del Grupo de los 20, que reúne a los líderes de las mayores potencias económicas del mundo y que se celebrará en el Trump National Doral Golf Club.

China desestimó las acusaciones por considerarlas “infundadas” y un intento de difamar a Pekín. Los medios estatales chinos sugirieron que las filtraciones sobre las acusaciones podrían haber sido programadas deliberadamente para socavar el frágil deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y China.

Jensen Huang, cofundador, presidente y director ejecutivo de la empresa tecnológica estadounidense Nvidia JOEL SAGET - AFP

“Dado el alivio de las tensiones entre China y Estados Unidos, conseguido con tanto esfuerzo... ¿hay alguien detrás de escena que esté impulsando una agenda y fomentando la confrontación?“, preguntó el lunes Global Times, un medio respaldado por el Partido Comunista, que estableció paralelismos con el incidente del globo de vigilancia chino de 2023, que llevó al entonces secretario de Estado, Antony Blinken, a posponer una visita prevista a Pekín.

Las respuestas moderadas de Pekín y la Casa Blanca sugieren que es poco probable que el escándalo altere sustancialmente la cumbre, según los analistas.

“O bien a Trump no le importa necesariamente demasiado este asunto, o todavía confía en Huang hasta cierto punto”, dijo Sam Bresnick, investigador del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown.