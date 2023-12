escuchar

Desde la tarde del sábado y hasta las primeras horas del lunes, abundantes lluvias causaron anegaciones en poblaciones costeras del sureste de Estados Unidos, particularmente en la comunidad de Georgetown, Carolina del Sur, donde el director de Servicios de Emergencia, Brandon Ellis, calificó el fin de semana como algo “sin precedentes”; aunque las condiciones han mejorado, ahora la región del noreste se prepara para una racha de clima severo.

La localidad de Georgetown, ubicada entre Charleston y Myrtle Beach, recibió más de 30 centímetros de lluvia en las últimas horas. “La dimensión del diluvio tomó por sorpresa a residentes y funcionarios, ya que fue más del doble de las cantidades máximas que se habían pronosticado”, según una publicación en la página de Facebook del condado.

Para este lunes se esperan intensas tormentas en la región del noreste de Estados Unidos NWS / NOAA

¿Cómo estará el clima en Nueva York?

Aunque el pronóstico del tiempo para este lunes ya no considera la posibilidad de lluvias para la costa del Atlántico central y la península de Florida, ahora la alerta llega al noreste del país, donde la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió sobre la posibilidad de más de 10 centímetros de lluvia, vientos fuertes y posibles inundaciones en algunas partes del estado, por lo que se mantiene vigilancia sobre la ciudad de Nueva York y Long Island.

En la primera mitad del lunes, más de media docena de estados de la costa este, desde Carolina del Norte hasta Maine, tienen alertas meteorológicas vigentes debido a la posibilidad de lluvias torrenciales y vientos peligrosos que podrían ocasionar problemas en el tráfico y retrasos en los vuelos.

Las tormentas afectan más de lo esperado en Estados Unidos

“Ya no es solo en las zonas propensas a inundaciones que estamos acostumbrados a ver”, comentó previamente la portavoz del condado de Georgetown, Jackie Broach en un reporte de la agencia Associated Press, donde también informó de múltiples rescates a conductores que quedaron atrapados de sus vehículos en zonas bajas de la ciudad. “Son áreas donde realmente no esperamos problemas de inundación... Es como una tormenta tropical, simplemente que ocurre en diciembre”.

En el puerto de Charleston, la marea alcanzó su cuarto nivel más alto registrado y estaba “muy por encima de la marea más alta para un sistema no tropical”; además, se rompió el récord de la cantidad de lluvia diaria para un 17 de diciembre que se había establecido hace 100 años, según la cuenta en X (ex Twitter) de la oficina local del Servicio Nacional de Meteorología.

Además de las abundantes lluvias, se registraron vientos fuertes y algunos tornados en Carolina del Sur @ScottyPowellWX / X (ex Twitter)

Además de las tormentas e inundaciones, se reportaron múltiples daños por un tornado alrededor del área de Socastee-Forestbrook; entre las afectaciones hubo postes de electricidad derribados, árboles caídos sobre casas y daños estructurales.

Las autoridades dijeron que será a lo largo de este lunes cuando se complete una evaluación de daños en todo el condado, pero señalaron que las autopistas principales ya están despejadas y se puede circular con seguridad, aunque todavía se realizan labores de limpieza en calles y avenidas secundarias; en tanto, se reportan daños por erosión en Garden City Beach.

También reportaron afectaciones por el clima Florida

Si bien, el estado de Carolina del Sur parece ser el que resultó más afectado por las tormentas del fin de semana con severas inundaciones y más de 31.000 hogares sin energía eléctrica, según el sitio PowerOutage.us, otros 14.000 cortes se reportaron en Carolina del Norte, mientras que más de 11.000 familias en Florida experimentaron apagones.

El domingo a la tarde, se registraron hasta 12,7 centímetros de lluvia en algunas ciudades de Florida, con inundaciones en algunas vialidades y la cancelación de algunos festejos a realizarse en el fin de semana previo a Navidad debido al mal tiempo.