Álex Baena, cuando la confianza vale más que el rendimiento

Si fuera por puro rendimiento, Álex Baena no estaría en el Mundial. "No estoy contento con la temporada que he hecho", reconocía estos días. Y el mediapunta devolvió la confianza al seleccionador español Luis de la Fuente con el gol que allana el camino en la fase de eliminatorias.

Con la ayuda inestimable del arquero uruguayo Fernando Muslera, que se comió su disparo, Baena aseguró el primer puesto para España el viernes en Guadalajara ante Uruguay (1-0), alejando los fantasmas de una final anticipada en dieciseisavos ante Argentina.

La Roja lo tendrá teóricamente más sencillo el jueves en Los Ángeles ante Austria.

- Sólido fondo de armario -

El jugador de 24 años, gris en su primera temporada en el Atlético de Madrid tras convertirse en figura con el Villarreal, forma parte de una segunda línea de futbolistas de plena confianza para De la Fuente.

No es teórico titular, tampoco muy mediático, pero Baena (19 partidos y tres goles como internacional) ya formó parte del grupo que ganó la Eurocopa hace dos años en un verano memorable que completó con el oro en los Juegos de París.

En el Mundial tuvo un rato el primer día (0-0 ante Cabo Verde) y fue titular ante Arabia Saudita (4-0) y Uruguay (1-0) como extremo izquierdo a pierna cambiada.

Baena está ahí para solventar el problema que tiene España con los extremos: Víctor Muñoz lleva todo el torneo lesionado, Nico Williams se recuperaba y cayó lesionado ante Uruguay, como Yéremy Pino.

Quedan Lamine Yamal en la derecha y Baena, que se hace fuerte en la izquierda.

- Un gol especial -

No fue el más bonito, sí el más especial. Tras marcar ante Uruguay, Álex Baena levantó los dedos índices hacia el cielo para dedicar su tanto a la niña María Caamaño, que hubiera cumplido 14 años el viernes.

Fallecida en abril debido a un cáncer que padeció varios años, era una gran hincha de la selección y algunos jugadores tenían una relación muy estrecha.

"El destino me tenía preparado algo muy bonito con ella. Creo que me ha ayudado desde donde esté a que ese balón entrase. Sé que desde arriba tendrá una sonrisa como siempre. Le pude dedicar el gol, lo tenía en mente", dijo Baena en el Estadio Guadalajara tras ser elegido mejor jugador del partido.

María Caamaño saltó a la fama por celebrar con los jugadores en Madrid la Eurocopa ganada hace dos años.

En la concentración española en Chattanooga, dos enormes fotografías de aquel día muestran a los jugadores con la niña. Presiden el hall del hotel y el gimnasio en la Baylor School, donde se entrena el equipo.

- La herida con Valverde -

Además, el gol de Baena supuso la eliminación de Uruguay, capitaneada por Federico Valverde, con el que tuvo un serio percance en 2023.

En abril de aquel año, tras un Real Madrid-Villarreal en el Santiago Bernabéu, Baena fue víctima de una agresión cerca del autobús de su equipo por parte de Valverde.

Según el uruguayo, Baena habría denigrado al hijo que esperaba durante el partido, palabras que el español niega.

"Personalmente eso marcó un antes y un después. Fue un momento que casi dejo el fútbol por todo lo que me pasó", dijo en una entrevista con la radio Cope durante el Mundial acerca de la ola de hostilidad sobre su persona.

"Pero justo cuando iba a dejar el fútbol, Luis (De la Fuente) me convocó por primera vez y ahí fui remontando poco a poco", dijo sobre su salvación.

Unos años después, Baena devuelve con creces la confianza al que considera "un padre".