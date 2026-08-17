Es guía de pesca, viajó a Canadá con su bote y no notificó a la CBP su reingreso a EE.UU.: deberá pagar miles de dólares

Un guía de pesca estadounidense deberá afrontar una multa de al menos 5000 dólares después de regresar en su bote desde Canadá sin informar su llegada a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). El episodio ocurrió en Minnesota y expuso las reglas para cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá por vías acuáticas.

El viaje a Canadá que terminó con una multa y el bote incautado por la CBP

Según informó la CBP en su sitio web oficial, una coordinación binacional permitió obtener información sobre un hombre que desembarcó en Canadá y regresó a EE.UU. a mediados de julio sin reportar su llegada. El 12 de agosto, agentes de la Patrulla Fronteriza lo encontraron al este de International Falls.

Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron al guía al este de International Falls, Minnesota CBP - CBP

El hombre era ciudadano estadounidense y trabajaba como guía local de pesca. Durante el interrogatorio, admitió que llegó a tierra canadiense y luego volvió a EE.UU. por agua sin informar su retorno a la CBP.

Los agentes incautaron el bote utilizado en ese trayecto y emitieron una multa por la infracción. La norma citada por la CBP exige que el responsable de una embarcación informe de inmediato su llegada desde un puerto o lugar extranjero y presente el barco para una posible inspección.

El comunicado oficial no detalló si se trataba de la primera infracción del guía. La escala informada por la CBP establece una multa de US$5000 para la primera falta, mientras que las infracciones posteriores pueden derivar en una sanción de US$10.000.

Cuándo la CBP exige reportar un regreso por aguas internacionales

La obligación no se limita a quienes llegan desde un puerto extranjero. La CBP explicó que un navegante también debe reportar su regreso a EE.UU. si durante su recorrido por aguas internacionales ancló en otro país, tuvo contacto con otra embarcación, vehículo o moto de nieve, o desembarcó fuera del espacio del país norteamericano.

La primera infracción por no reportar el regreso implica una multa de US$5000 y el incumplimiento también puede derivar en el decomiso de la embarcación CBP - CBP

Ese aviso debe realizarse de inmediato al retornar. La regla forma parte de los controles de la CBP al ingresar a EE.UU. y permite que las autoridades determinen si corresponde una inspección de la embarcación y de su contenido.

Además de la sanción económica, el incumplimiento puede tener como consecuencia la incautación del bote. En el caso del guía de Minnesota, los agentes adoptaron ambas medidas después de localizarlo varias semanas después de su regreso desde Canadá.

En el comunicado de la CBP, el agente jefe interino Michael W. Hanson pidió a quienes aprovechan las aguas internacionales con fines recreativos que conozcan las obligaciones de reporte.

CBP ROAM: cómo reportar el regreso a EE.UU. en bote desde Canadá

CBP ROAM es una aplicación gratuita para navegantes de embarcaciones recreativas. La herramienta permite informar el ingreso a EE.UU. desde un teléfono o una tablet.

La CBP incautó khat africano con destino a California

La guía oficial de la CBP indicó que las embarcaciones recreativas estadounidenses deben reportar su llegada de inmediato tras el regreso desde un puerto o lugar extranjero. La obligación también alcanza a ciudadanos estadounidenses que buscan volver a entrar desde Canadá.

El procedimiento puede requerir una interacción con un agente de la CBP. De acuerdo con las circunstancias del ingreso, las autoridades también pueden dar instrucciones para que la persona y la embarcación se presenten a una inspección.