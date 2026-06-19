Alex Freeman, hijo del exjugador de la NFL Antonio Freeman, anota en triunfo de EE.UU. en el Mundial

SEATTLE (AP) — Es probable que Alex Freeman aún no haya superado a su famoso padre, pero podría estar en camino.

El hijo del receptor abierto y campeón del Super Bowl Antonio Freeman anotó de cabeza en la victoria de Estados Unidos el viernes 2-0 sobre Australia en el Mundial. Fue su tercer gol con la camiseta de la selección y el titular más joven del equipo con 21 años.

Estados Unidos ganaba 1-0 al minuto 43 cuando Antonee Robinson envió un servicio desde el tiro libre a Sergiño Dest, quien sacó un disparo desde apenas fuera del área. El balón se desvió en un defensor australiano, saliendo hacia arriba, y Freeman cabeceó la pelota en su punto más alto para vencer el lance del arquero Patrick Beach.

La jugada se revisó por un posible fuera de juego, retrasando la celebración de Freeman, pero el gol fue confirmado, y Lumen Field se cimbró mientras Freeman corría eufórico hacia una esquina del campo rodeado de sus compañeros.

Freeman lo calificó como “un momento para cerrar el círculo familiar”.

“Como yo lo veo, simplemente muestra lo grandioso que es el árbol familiar", destacó Freeman. "Él puede ser un grande, pero yo también puedo serlo a mi manera. Creo que eso demuestra lo increíble que es tener un papá exitoso y que puede orientarme para ser capaz de estar preparado para momentos como estos”.

Antonio Freeman jugó nueve temporadas en la NFL, la mayoría de ellas con los Packers de Green Bay, donde se convirtió en uno de los objetivos favoritos del quarterback Brett Favre. Ganaron el Super Bowl juntos después de la temporada de 1996, en donde Freeman tuvo una recepción de touchdown de 81 yardas a pase de Favre que le dio a los Packers una ventaja definitiva contra los Patriots de Nueva Inglaterra.

Antonio Freeman fue uno de los pioneros de la celebración característica de los Packers, el Lambeau Leap. Ahora su hijo tiene su propio salto.

Alex Freeman pasó gran parte de los últimos dos años compitiendo por un lugar en la selección de Estados Unidos. Fue titular con Orlando City de la MLS, pero tuvo que competir con defensores más experimentados para ser convocado. Unos meses antes del Mundial, apostó por sí mismo.

Freeman aceptó un traspaso al Villarreal de España en enero, asumiendo un papel más reducido del que tenía en Orlando.

Dos meses antes, Freeman le llenó el ojo al entrenador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, en su 13° partido internacional, consiguiendo dos goles en el triunfo de 5-1 sobre Uruguay el 18 de noviembre.

Tuvo un impacto inmediato en el Mundial, jugando los 90 minutos en el debut de Estados Unidos contra Paraguay. Freeman asistió en el gol de Gio Reyna que selló la victoria de 4-1.

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Kule es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

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