Trump presentó su nuevo nuevo Air Force One, que despertó cuestionamientos por ser donado por Qatar

WASHINGTON.- La Fuerza Aérea de Estados Unidos recibió este viernes su nuevo avión, el Air Force One, un Boeing 747 modificado, de gran tamaño, completamente nuevo y cuya donación por Qatar despertó inquietudes éticas y de seguridad.

“Recién pintado con su nueva distintivo rojo, blanco y azul, y con las últimas modificaciones dispuestas por el gobierno, el avión ha entrado en servicio” para el presidente Donald Trump, anunció la Fuerza Aérea en un comunicado.

El presidente estadounidense Donald Trump habla frente al nuevo Air Force One, obsequiado por Qatar, en un hangar de la Base Conjunta Andrews en Maryland BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Los periodistas que acompañan al mandatario también publicaron imágenes del aparato, pintado de blanco con una ancha franja roja horizontal y la parte inferior azul oscuro. El fuselaje lleva la inscripción “Estados Unidos de América”.

El avión “comenzará sus vuelos de puesta en servicio”, declaró la Fuerza Aérea, como preparación para su integración gradual en la flota presidencial.

Estos vuelos tienen como objetivo verificar las capacidades necesarias para el transporte seguro del presidente.

Obsequiado por Qatar y valorado en unos 400 millones de dólares, esta nave ha suscitado importantes interrogantes éticos y constitucionales, en particular en lo que respecta a los límites de los obsequios que un presidente puede recibir de otro país.

El nuevo Air Force One, donado por Qatar Manuel Balce Ceneta - AP

También genera inquietudes de seguridad, dado que la aeronave, originalmente perteneciente a un gobierno extranjero, está destinada a desempeñar la función altamente delicada de avión presidencial.

Se sabe, por ejemplo, que las aeronaves modificadas para servir como Air Force One están equipadas con sofisticados sistemas de defensa capaces de interferir radares y sistemas de seguimiento infrarrojo enemigos.

También cuentan con dispositivos de dispersión de fragmentos metálicos para desviar misiles guiados por radar y señuelos infrarrojos para cegar misiles con sistema de búsqueda de calor.

Despedida

En consonancia con la llegada del avión donado por Qatar, la Casa Blanca se despidió este jueves de uno de los dos Air Force One de que dispone el presidente.

El actual Boeing 747 transportó por todo el planeta a los presidentes estadounidenses de las últimas tres décadas.

“Buen trabajo, buen y fiel servidor. ‘El último viaje’”, dijo el director de comunicaciones de Trump, Steven Cheung, en una publicación en X tras regresar de la cumbre del G7 en Francia.

"Well done, good and faithful servant.”



The Last Ride. pic.twitter.com/YGNCDvjRSB — Steven Cheung (@StevenCheung47) June 18, 2026

La jefa de Protocolo de Estados Unidos, Monica Crowley, también publicó una foto del AF1 en la pista de la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington.

“Durante casi 40 años, transportó a todos los presidentes desde George H. W. Bush. No era el avión más moderno, pero era acogedor”, indicó la funcionaria en X.

I was honored to be aboard Air Force One last night on its final flight.



For nearly 40 years, it carried every President since George H.W. Bush. It wasn’t the most modern plane, but it was cozy. And every flight with President Trump was incredibly special.



Farewell and thank… pic.twitter.com/ahCpCOWNl6 — Monica Crowley (@MonicaCrowley) June 18, 2026

El envejecido avión es uno de dos 747 especialmente modificados para su misión presidencial. Ambos entraron en servicio en 1990.

Como detalle curioso, se los conoce como Air Force One solo cuando el presidente está a bordo.

El destino del avión que dejará de servir al mandatario aún no está claro.

De acuerdo a NBC News, Trump está considerando utilizar el nuevo avión qatarí en su vuelo inaugural, cuando viaje al Monte Rushmore, en Dakota del Sur, el próximo mes como parte de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Trump dijo el año pasado que sería “estúpido” no recibir el regalo, que el Pentágono ya aceptó formalmente el año pasado.

El gobierno estadounidense también había contratado al fabricante Boeing para entregar dos nuevos 747-8 que servirán como aviones presidenciales, pero el programa ha sufrido retrasos y sobrecostos.

Agencia AFP y AP