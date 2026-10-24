Alexandria Ocasio-Cortez lo afirmó: “La violencia política no tiene lugar en nuestro país”

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez habló sobre la violencia política tras el envío de una carta sospechosa a su oficina del Bronx. El sobre llegó el martes 20 de octubre, a dos semanas de las elecciones de medio término y la demócrata relacionó el episodio con una serie de envíos similares a otros legisladores.

Qué dijo Alexandria Ocasio-Cortez sobre la violencia política en EE.UU.

En un comunicado oficial, la representante por el distrito 14 de Nueva York expresó: “La violencia política no tiene cabida en nuestro país. Es siempre inaceptable y todos debemos negarnos a normalizar un entorno político inseguro e inestable donde la gente común corre peligro”.

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La legisladora confirmó que su oficina de Hunts Point recibió una carta similar a las que recibieron otros congresistas. También agradeció la intervención de las autoridades locales y federales, que acudieron al establecimiento para investigar el contenido del sobre y proteger a su equipo de trabajo.

Ocasio-Cortez sostuvo que estos envíos comenzaron dos semanas antes de unos comicios sumamente relevantes para EE.UU. A su criterio, la correspondencia busca intimidar a los servidores públicos y profundizar las divisiones.

Sin embargo, las autoridades todavía no comunicaron una conclusión sobre la motivación de los envíos ni identificaron públicamente a sus responsables.

Qué contenía la carta sospechosa que recibió Ocasio-Cortez en Nueva York

De acuerdo con amNY, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) recibió una llamada al 911 a las 13.26 hs (hora local) del martes 20 de octubre. El aviso procedía de la oficina de Ocasio-Cortez, ubicada en el 1231 de Lafayette Avenue.

Los agentes del distrito policial 41 acudieron al establecimiento y encontraron un sobre con polvo blanco sospechoso. Después de examinar la sustancia, las autoridades determinaron que no representaba un peligro para la salud.

La oficina de Alexandria Ocasio-Cortez en Hunts Point recibió un sobre con polvo blanco Unsplash

La policía tampoco recibió reportes de lesiones ni síntomas relacionados con el contenido de la carta. No obstante, la investigación continuó para establecer el origen de la correspondencia y las circunstancias del envío.

El caso de Ocasio-Cortez ocurrió cuatro días después de otro incidente en una oficina del Bronx. El representante demócrata Ritchie Torres recibió un sobre con una sustancia similar y seis personas estuvieron expuestas al polvo.

Al igual que en el caso de la congresista, los análisis posteriores determinaron que el material no era peligroso.

Por su parte, News 12 The Bronx informó que más de una docena de funcionarios y legisladores denunciaron la recepción de correspondencia con sustancias blancas durante las dos semanas anteriores.

El comunicado de Ocasio-Cortez precisó que más de 35 oficinas del Congreso reportaron cartas con polvos blancos desconocidos. La legisladora señaló que su caso presentaba características similares a las de esos episodios.

El FBI investiga cartas sospechosas enviadas a congresistas

La pesquisa sobre el sobre recibido por Ocasio-Cortez quedó en manos de la policía local y autoridades federales. Entre los organismos involucrados figuran la Policía del Capitolio de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Alexandria Ocasio-Cortez calificó de "inaceptable" la carta intimidante que llegó a su despacho Fotomontaje realizado con IA // Foto: @AOC en X

La investigación también alcanza otras oficinas legislativas y dependencias electorales. Según informó CBS News, el FBI y el Servicio de Inspección Postal (USPIS, por sus siglas en inglés) iniciaron una pesquisa conjunta sobre estos envíos.

Entre los destinatarios figuraron integrantes del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Algunas cartas llegaron a las oficinas correspondientes, mientras que otras quedaron bajo custodia de las autoridades antes de su entrega.

CBS News identificó varios casos entre los legisladores demócratas:

Chuck Schumer: su oficina estuvo entre las destinatarias de las cartas sospechosas.

su oficina estuvo entre las destinatarias de las cartas sospechosas. Kirsten Gillibrand: inspectores postales investigaron correspondencia dirigida a su oficina de Nueva York.

inspectores postales investigaron correspondencia dirigida a su oficina de Nueva York. Chris Murphy: su equipo recibió una advertencia del FBI y de las autoridades de seguridad del Congreso.

su equipo recibió una advertencia del FBI y de las autoridades de seguridad del Congreso. Alex Padilla: el Servicio Postal interceptó una carta con una sustancia sospechosa destinada a una de sus oficinas.

el Servicio Postal interceptó una carta con una sustancia sospechosa destinada a una de sus oficinas. Lisa Blunt Rochester: una oficina estatal recibió un sobre con polvo blanco, pero su personal no lo abrió.

También se reportaron episodios relacionados con los senadores demócratas Angela Alsobrooks, de Maryland, y Chris Coons, de Delaware.

Entre los republicanos, Mike Rounds, de Dakota del Sur, informó que su oficina de Sioux Falls tuvo que ser evacuada. Pete Ricketts, de Nebraska, confirmó la recepción de un sobre con una sustancia en polvo que resultó inofensiva.

A su vez, el senador Ron Johnson, de Wisconsin, denunció la llegada de correspondencia sospechosa a su oficina de Milwaukee. Su equipo señaló que la dirección del remitente coincidía con las características de otras cartas que recibieron distintas dependencias del Congreso y organismos estatales.

La investigación federal también contempla correspondencia dirigida a autoridades electorales. CBS News informó que oficinas de funcionarios responsables de las elecciones en al menos ocho estados recibieron paquetes sospechosos o fueron advertidas sobre envíos destinados a sus dependencias.