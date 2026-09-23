Alexandria Ocasio-Cortez, sobre una candidatura presidencial en EE.UU.: “Si me preguntas sobre las cosas que peso, por supuesto, eso forma parte”

Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) abrió con más detalle la discusión sobre su futuro político de cara a 2028. La representante demócrata por Nueva York dijo que evalúa una posible candidatura presidencial en Estados Unidos, aunque también contempla competir por un escaño en el Senado y todavía no tomó una decisión.

Qué dijo Alexandria Ocasio-Cortez sobre una candidatura presidencial

En una entrevista con The New York Times, Ocasio-Cortez habló de los factores que analiza antes de definir su próximo paso.

“Si me preguntas sobre las cosas que peso, por supuesto, eso forma parte de lo que peso”, afirmó sobre la posibilidad de competir por la Casa Blanca.

La representante demócrata tiene 36 años y transita su octavo año como legisladora por sectores del Bronx y Queens Adam Gray - FR172090 AP Pool

La legisladora también reconoció que su edad, su identidad y su vida personal forman parte de esa evaluación. “Pienso en ello personalmente. Tengo 36 años, estoy a punto de cumplir 37 y pienso en lo que eso significa para mi vida”, expresó.

Luego añadió: “Muy sinceramente, pienso en mi identidad”. Ocasio-Cortez sostuvo que no ignora su condición de mujer y latina ni el debate sobre el peso de esas identidades en una elección nacional.

¿Ocasio-Cortez candidata?: las variables personales que pesan en la decisión

Más allá de la cuestión política, la congresista atraviesa además un tratamiento de fertilidad con vistas a un posible embarazo futuro.

En ese contexto, explicó que la decisión política también se cruza con preguntas sobre su vida fuera del Congreso y con el momento en el que podría afrontar una campaña nacional.

Ocasio-Cortez también habló del rol del género en la política estadounidense. “EE.UU. nunca eligió a una presidenta. ¿Por qué fingimos que esto no es un factor?”, planteó en la entrevista con The New York Times.

Ocasio-Cortez muestra su proceso de congelación de óvulos

Luego aclaró que esa circunstancia “no lo hace imposible”, aunque sostuvo que ignorarla equivaldría a negar una variable que ella sí tiene en cuenta.

La representante recordó las derrotas de Hillary Clinton y Kamala Harris, las únicas dos mujeres que obtuvieron la nominación presidencial del Partido Demócrata.

Ocasio-Cortez dijo que empatiza con la frustración que dejaron esas elecciones y con el trato que recibieron ambas dirigentes.

Casa Blanca o Senado: las opciones que analiza AOC para 2028

La Casa Blanca no es la única alternativa que Ocasio-Cortez analiza. La legisladora dijo que también podría disputar en 2028 el escaño de Chuck Schumer en el Senado por Nueva York.

El senador, de 75 años, todavía no anunció cuáles serán sus planes para ese ciclo electoral. “Cada elemento de esto es algo que está bajo consideración”, señaló, según The New York Times.

Ocasio-Cortez habló sobre su posible candidatura a presidente y la posibilidad de aspirar a un escaño en el Senado Fotomontaje realizado con IA // Foto: @AOC en X

También rechazó la idea de que su decisión dependa de ceder el paso a otras figuras demócratas: “No creo que mis decisiones se reduzcan a la deferencia”. Ese dilema se inserta en el escenario demócrata para 2028.

Ocasio-Cortez está en su octavo año como representante de sectores del Bronx y Queens, y los integrantes de la Cámara deben competir por la reelección cada dos años. La propia legisladora explicó que, si optara por la presidencia en ese ciclo y perdiera, quedaría fuera de un cargo electivo.

“Es muy todo o nada”, resumió. Sin embargo, aclaró que ese riesgo no descarta la alternativa: “Eso, por sí solo, no excluye la decisión. Pero tiene que valer la pena”.

AOC, Sanders y Mamdani: el avance del ala progresista demócrata

Ocasio-Cortez también vinculó su decisión con la evolución de su espacio político. La representante, una de las voces del ala progresista del Partido Demócrata, destacó el avance de dirigentes como Abdul El-Sayed en Michigan y analizó la coalición que comparte con el senador Bernie Sanders.

Sobre la gira “Fighting Oligarchy” que realizó junto a Sanders en 2025, sostuvo que los actos conjuntos superaron lo que cada uno convoca por separado. La legisladora también se refirió a Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, a quien definió como “un talento político increíble”.

En una encuesta de The New York Times y Siena University, el 30% de los votantes probables a nivel nacional expresó una opinión favorable sobre Ocasio-Cortez y el 41% una desfavorable. Entre los republicanos, menos del 1% la evaluó favorablemente y el 75% lo hizo de forma negativa.

La recaudación también aparece como una pieza de su proyección nacional. Ocasio-Cortez reunió 32 millones de dólares entre enero de 2025 y julio de 2026, más del doble que cualquier otro representante titular de la Cámara en su cuenta de reelección, salvo Mike Johnson y Hakeem Jeffries.