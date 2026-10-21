El FBI y la Policía de Nueva York investigan una carta sospechosa enviada a una aliada latina de Mamdani

Una carta sospechosa recibida en una oficina de distrito de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, en el barrio de Hunts Point, activó una investigación de la Policía de Nueva York y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). El episodio que involucró a la aliada de Zohran Mamdani se produjo en medio de una serie de envíos postales dirigidos a legisladores y oficinas electorales de todo Estados Unidos, algunos de los cuales contenían un polvo blanco de origen desconocido.

Alexandria Ocasio-Cortez denunció el envío de una carta sospechosa

Ocasio-Cortez, congresista por el distrito 14 de Nueva York, informó el martes 20 de octubre que su oficina de distrito, ubicada en Hunts Point, recibió una carta sospechosa.

La representante demócrata por el distrito 14 de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, denunció que la correspondencia sospechosa busca intimidar a los funcionarios públicos Adam Gray - FR172090 AP Pool

El envío quedó bajo investigación de la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) y de autoridades federales, entre ellas, la Policía del Capitolio de EE.UU. y el FBI. Según el comunicado difundido por la oficina de la legisladora, el sobre presentaba características similares a las de otros envíos recibidos por decenas de funcionarios electos en distintas partes del país.

La congresista demócrata agradeció la rápida intervención de las fuerzas de seguridad y destacó la importancia de proteger a quienes trabajan en su oficina.

La legisladora también vinculó la sucesión de episodios con el clima político previo a las elecciones legislativas de medio término, previstas para el 3 de noviembre. A su juicio, estos envíos podrían tener como propósito intimidar a los servidores públicos y profundizar las divisiones políticas.

En su declaración, Ocasio-Cortez afirmó: “La violencia política no tiene lugar en nuestro país. Siempre es inaceptable y todos debemos negarnos a normalizar un entorno político inseguro y volátil en el que las personas comunes quedan expuestas a riesgos”.

El FBI investiga distintas oficinas del Congreso que recibieron cartas

La pesquisa que involucra a la oficina de Ocasio-Cortez forma parte de un operativo más amplio para esclarecer el envío de sobres sospechosos a funcionarios públicos estadounidenses. Según informó ABC News, más de 35 integrantes del Congreso denunciaron que sus oficinas fueron blanco de correspondencia que contenía un polvo blanco.

Uno de los episodios más recientes mencionados fue el del representante demócrata por Virginia Suhas Subramanyam, cuya oficina de distrito en Leesburg fue evacuada el lunes después de recibir un sobre con una sustancia sospechosa.

Además de Ocasio-Cortez, oficinas de otros miembros del Congreso recibieron las cartas sospechosas Angelina Katsanis - FR172095 AP

Según la información publicada por el medio, las pruebas preliminares realizadas sobre el polvo recibido en la oficina de Subramanyam indicaron que no era peligroso.

Fuentes policiales indicaron que más de 100 cartas que se sospechaba que contenían polvo blanco circulaban por el sistema postal estadounidense.

Cartas a congresistas: llegaron a oficinas de distintos partidos políticos

De acuerdo con ABC News, funcionarios y legisladores de ambos partidos denunciaron episodios similares, lo que amplió el alcance de las pesquisas y llevó a las autoridades a examinar correspondencia destinada a distintas dependencias públicas.

Entre los senadores demócratas mencionados en el informe se encuentran Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, y Alex Padilla, senador por California. En ambos casos, las autoridades interceptaron cartas dirigidas a ellos.

También se informó que el equipo del senador demócrata por Connecticut Chris Murphy recibió una advertencia del FBI, del responsable de seguridad del Senado y de la Policía del Capitolio sobre la existencia de una carta sospechosa.

Del lado republicano, el medio señaló que se registraron incidentes relacionados con oficinas de legisladores de Dakota del Sur, Texas y Nebraska. Entre los senadores mencionados figuran Mike Rounds, cuya oficina en Sioux Falls fue evacuada, Pete Ricketts y Ted Cruz.

En la Cámara de Representantes también se registraron episodios que involucraron a legisladores demócratas de Nueva York. Al menos diez personas estuvieron expuestas a una sustancia en polvo blanco enviada a las oficinas de Hakeem Jeffries, Ritchie Torres y Tom Suozzi.

Además, en California, el representante Jimmy Panetta informó que un integrante de su equipo abrió un sobre en la oficina de Santa Cruz. Después de advertir la situación, el personal desalojó la habitación y llamó al 911.