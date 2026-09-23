La demócrata de origen latino que es aliada de Mamdani y quiere ser candidata presidencial en Estados Unidos

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, a sus 36 años, evalúa qué camino tomar de cara a 2028: buscar la presidencia de Estados Unidos, competir por el Senado o continuar en la Cámara de Representantes. La congresista con raíces puertorriqueñas habló sobre los factores personales y políticos que considera ante una eventual carrera hacia la Casa Blanca.

Alexandria Ocasio-Cortez evalúa la Casa Blanca y el Senado para 2028

Ocasio-Cortez llegó al Congreso en 2018 después de derrotar en las primarias de Nueva York al dirigente demócrata Joe Crowley y, desde entonces, se convirtió en una de las figuras del ala progresista del partido. Actualmente representa partes del Bronx y Queens y atraviesa su octavo año en la Cámara de Representantes.

Para 2028, la congresista tiene tres caminos principales. Puede volver a presentarse para conservar su banca en la Cámara, intentar competir por el escaño que ocupa Chuck Schumer o lanzar una candidatura para la presidencia.

“Cada elemento de esto está dentro de la consideración”, afirmó Ocasio-Cortez en una entrevista con The New York Times al explicar cómo analiza las distintas alternativas.

La decisión no se limita a una estrategia electoral, sino que también está atravesada por cuestiones personales. “Tengo 36 años, estoy a punto de cumplir 37, y pienso en lo que eso significa para mi vida”, explicó.

En paralelo, también contempla la posibilidad de buscar un embarazo en el futuro y habló públicamente sobre sus tratamientos de fertilidad. Para ella, una eventual campaña presidencial no sería únicamente una decisión relacionada con cargos públicos o con las posibilidades de obtener votos.

Ocasio-Cortez muestra su proceso de congelación de óvulos

Zohran Mamdani y la alianza progresista con AOC

Dentro de ese escenario aparece también su relación con Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York y aliado dentro del movimiento democrático socialista. Ocasio-Cortez elogió públicamente al funcionario de 34 años y lo describió como “un talento político increíble”.

El vínculo entre ambos se inscribe en una corriente progresista que también tiene como referente al senador Bernie Sanders, mentor y aliado de Ocasio-Cortez. La congresista participó junto a él en la gira “Fighting Oligarchy” de 2025.

Alexandria Ocasio-Cortez elogió al alcalde de Nueva York Zohran Mamdani como un talento político clave X/@updatesaoc

Ocasio-Cortez explicó que aquellas concentraciones permitieron observar cómo sus respectivas bases políticas podían complementarse. “Estos mítines fueron más grandes que la suma de sus partes”, sostuvo.

Mamdani, por su parte, obtuvo en la encuesta mencionada por The New York Times una valoración favorable del 38% entre los votantes probables a nivel nacional, mientras que un 33% expresó una opinión desfavorable.

El artículo también señala que, al haber nacido en Uganda, el alcalde de Nueva York no reúne actualmente los requisitos constitucionales para ejercer la presidencia de Estados Unidos.

La congresista también destacó el ascenso —dentro del ala progresista— de figuras como Abdul El-Sayed, quien consiguió imponerse a candidatos respaldados por grandes sumas de dinero durante las primarias senatoriales de este año en Michigan.

Alexandria Ocasio-Cortez también contempla competir por el Senado

El Senado aparece como otra posibilidad para 2028, incluso si Chuck Schumer decide volver a competir por su banca. El parlamentario de 75 años todavía no anunció cuáles serán sus planes electorales para 2028.

Ocasio-Cortez tampoco descartó enfrentarlo en unas primarias, incluso si este contribuye a que los demócratas recuperen o amplíen su mayoría en el Senado durante las elecciones de medio término.

Alexandria Ocasio-Cortez no descartó desafiar en primarias al senador Chuck Schumer (75 años) por su banca de Nueva York de cara a 2028 Adam Gray - FR172090 AP Pool

“Ese sería honestamente el mejor problema posible que podríamos tener como país”, afirmó al referirse a la posibilidad de que una mayoría demócrata en el Senado complique sus decisiones para 2028.

La congresista también dejó claro que no considera que su futuro político dependa de una cuestión de deferencia hacia otros dirigentes. De esta manera, una eventual disputa por el Senado podría convertirse en una alternativa a la candidatura presidencial.

Alexandria Ocasio-Cortez y su peso dentro del Partido Demócrata

La congresista llega a este momento con una fuerte estructura financiera. Entre enero de 2025 y julio de 2026 recaudó US$32 millones, más del doble que casi cualquier otro representante en funciones, salvo Mike Johnson y Hakeem Jeffries, según The New York Times.

Ocasio-Cortez atribuye parte de esa capacidad de recaudación a su dependencia de pequeños donantes y expresó preocupación por la influencia de los intereses especiales sobre el sistema político.

Alexandria Ocasio-Cortez consolidó su sintonía ideológica junto a Bernie Sanders Getty Images

“Tengo un enorme temor por la corrupción de nuestro sistema político. Hay muy pocas personas que sean financieramente independientes de los intereses especiales y que puedan defender directamente las necesidades de los trabajadores”, afirmó.

En la encuesta de The New York Times/Siena University citada en el artículo, Ocasio-Cortez registró menos del 1% de opiniones favorables entre los republicanos, mientras que el 75% expresó una valoración desfavorable.

Entre los votantes probables a nivel nacional, el 30% tenía una opinión favorable y el 41%, una desfavorable. Se trata de mediciones de opinión correspondientes a este año y no de una proyección electoral.