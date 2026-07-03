Alfaro compara a Francia con una "tormenta eléctrica" antes del duelo con Paraguay

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, encontró en un recuerdo de su infancia la mejor forma de explicar el desafío que espera a la Albirroja frente a Francia: una tormenta eléctrica. Así describió el poder ofensivo de los Bleus antes del cruce por los octavos del Mundial de 2026.

"Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos, que salen de cualquier parte, van dirigidos adentro del arco. Entonces sabemos que se avecina una tormenta eléctrica y hay que ver de qué manera evitar los rayos", dijo Alfaro en una rueda de prensa este viernes en Filadelfia.

El entrenador argentino explicó que la comparación nació de su infancia en Rafaela, provincia argentina de Santa Fe, donde aprendió a convivir con las tormentas.

Sostuvo que, frente a un rival con tantas variantes ofensivas, no alcanza únicamente con diseñar un buen planteamiento táctico.

"Yo soy un hombre de campo. Cuando nosotros en Rafaela veíamos una tormenta eléctrica, teníamos que resguardarnos donde fuera. No había pararrayos", recordó, antes de insistir en que Paraguay deberá protegerse colectivamente para reducir el impacto del potencial francés.

Más allá de la imagen, Alfaro destacó el funcionamiento del elenco dirigido por Didier Deschamps y valoró especialmente la manera en que sus principales figuras se integran al colectivo.

- Talento al servicio del equipo -

"La capacidad que tienen los cuatro hombres en ofensiva es extraordinaria porque no es solamente la capacidad individual que ellos tienen, sino también el talento al servicio del equipo. El talento que brilla para el equipo es el diferencial que tiene Francia", sostuvo.

Alfaro también advirtió sobre el desgaste físico acumulado por Paraguay después de eliminar a Alemania en los dieciseisavos, en una serie que se resolvió por penales (4-3, 1-1 en 120 minutos).

Francia, en cambio, resolvió su clasificación con mayor rapidez ante Suecia (3-0) y pudo administrar mejor el esfuerzo de sus futbolistas.

"Lo que a nosotros nos llevó 120 minutos y penales, a Francia le llevó 60 minutos. Liquidó la fase y ya hizo cinco cambios para lo que venía. Esa es una carga más que tenemos para el partido", analizó el argentino.

Pese al desafío, Alfaro insistió en que el resultado frente a Francia no modificará su visión del proceso iniciado hace casi dos años.

"Sé cuál fue el punto de partida. Este equipo estaba afuera de todo", recordó, al reivindicar la evolución experimentada por Paraguay durante su ciclo, que inició en septiembre de 2024 en las eliminatorias sudamericanas.

El Francia-Paraguay se disputará el sábado (21.00 GMT) en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia.

El vencedor del duelo luchará con Canadá o Marruecos, que se enfrentarán más temprano en Houston, por el pase a las semifinales.