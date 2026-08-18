Quién es Natalie Harp, la asesora de 35 años de Trump que viajó con él en secreto y quedó en el centro de la escena

WASHINGTON.- Natalie Harp, una de las asesoras más leales y de mayor permanencia junto al presidente Donald Trump, quedó en el centro de la escena después de que el senador Jon Ossoff, demócrata de Georgia, la mencionara durante un acto de campaña para su reelección mientras criticaba al presidente.

Ossoff, considerado por muchos como un posible candidato presidencial en 2028, señaló que Harp formó parte del pequeño grupo de personas que acompañó a Trump cuando cambió de avión en secreto el mes pasado, en respuesta a una potencial amenaza de asesinato iraní durante su visita a Turquía.

Esto es lo que hay que saber sobre una de las asesoras más omnipresentes de la Casa Blanca de Trump.

¿Quién es Natalie Harp?

El cargo oficial de Harp, de 35 años, es asistente ejecutiva del presidente, una función que en gobiernos anteriores incluía una combinación de tareas de coordinación, gestión de comunicaciones y otras labores administrativas.

Pero su papel en la Casa Blanca de Trump es algo diferente. Algunos integrantes del entorno del presidente la conocen como la “impresora humana”: está frecuentemente a su lado con copias impresas de artículos periodísticos, publicaciones en redes sociales y mensajes dirigidos al presidente, incluso durante sus partidos de golf.

Trump y Harp descienden del Marine One MANDEL NGAN - AFP

Como Trump prefiere leer en papel, Harp tiene una enorme influencia sobre qué información llega hasta el presidente.

Harp también suele publicar mensajes para Trump en su cuenta de Truth Social. Esta semana volvió a circular un video en el que Trump observa un discurso de la entonces vicepresidenta Kamala Harris en 2024 y dicta posibles publicaciones junto a Harp, quien las escribe en tiempo real y las publica con el estilo característico del presidente: palabras en mayúsculas de manera intermitente y signos de exclamación.

Entre las dos presidencias de Trump, Harp formó parte de su círculo íntimo de colaboradores que trabajaban para él en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Algunos otros asesores se distanciaron del presidente después de su primer mandato, tras sus dos juicios políticos y varias investigaciones penales. Harp, en cambio, también fue asesora de la campaña de Trump de 2020 y colaboradora de su campaña de 2024.

¿Qué dijo Jon Ossoff sobre Harp?

Ossoff pareció referirse a Harp durante un acto de campaña el domingo, lo que volvió a poner a la asesora bajo los reflectores.

“Él juega al golf y compra y vende acciones. Ven, no quiere hacer el trabajo. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su aparentemente indefenso palacio volador, regalado por el emir de Qatar”, dijo Ossoff, provocando una fuerte reacción del público en Georgia.

El presidente Donald Trump en el estreno del nuevo Air Force One donado por Qatar SAUL LOEB - AFP

Un periodista de CNN le preguntó a Trump el lunes por los comentarios de Ossoff. El presidente respondió atacando el aspecto físico de Ossoff y cuestionando agresivamente a la periodista por su pregunta.

Más tarde, el equipo de “respuesta rápida” de la Casa Blanca publicó en X un video del intercambio, en el que calificó a la periodista de “una vergüenza humillante y deshonrosa para su supuesta profesión” y mencionó incluso a sus hijos.

Trump silencia a una periodista en el Salón Oval

En una declaración a The Washington Post, el vocero de la Casa Blanca Davis Ingle calificó a Harp como “una de las asesoras más leales y trabajadoras del equipo del presidente Trump” y describió los comentarios de Ossoff como “vergonzosos”.

El ascenso de Harp en el mundo de Trump

Antes de convertirse en integrante del círculo cercano de Trump, Harp se describía a sí misma como una emprendedora independiente.

Diagnosticada con cáncer de huesos en estadio 2 a comienzos de la década de 2010, atribuyó reiteradamente a una ley promulgada por Trump durante su primer mandato el haberle salvado la vida al permitirle acceder a un tratamiento experimental.

“Todos conocemos la historia del buen samaritano. Pero lo que no saben es que yo era esa persona olvidada al costado del camino... y que me habían dejado morir de cáncer”, relató Harp durante un acto junto al presidente en 2019. “Pero entonces, un outsider —mi buen samaritano, el presidente Donald J. Trump— me vio allí y no siguió de largo. Se detuvo”.

Natalie Harp camina hacia el Marine One ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, expertos consultados por The Washington Post en 2020 dijeron que era poco probable que la ley hubiera tenido algún efecto en su caso. El medicamento al que Harp atribuía el acceso gracias a Trump ya había sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) cuando ella lo recibió. Según los especialistas, habría podido acceder al tratamiento sin recurrir al programa “Right to Try”, que permite acceder a medicamentos que todavía no fueron aprobados por la FDA.

La historia de Harp llamó la atención de Trump y le permitió conseguir un lugar en la Convención Nacional Republicana de 2020, donde volvió a atribuirle al presidente haberle salvado la vida.

Entre 2020 y 2022, Harp fue conductora del canal de derecha One America News, donde elogiaba al presidente y sus políticas en su programa The Real Story.

The Washington Post informó en 2022 que algunos colaboradores de larga data estaban preocupados por la influencia de Harp, quien rara vez se alejaba del lado de Trump y, según se decía, atendía cuidadosamente su necesidad de recibir elogios constantes.

“Como otros miembros del equipo, paso tiempo con él”, escribió Harp en un correo electrónico en 2022, en el que agregó que sentía “un gran respeto” por Trump.

¿Por qué Harp acompañó a Trump en el cambio secreto de avión?

Cuando Trump abandonó en secreto el avión Air Force One en julio, ante una potencial amenaza de asesinato iraní durante su visita a Turquía, no llevó a funcionarios del gabinete consigo a otro avión militar. Pero sí llevó a algunos de sus asesores más leales y de mayor trayectoria, entre ellos Harp, según reveló The Washington Post.

La periodista del New York Times Maggie Haberman dijo a MS NOW que podía imaginar por qué Harp estaba entre las personas trasladadas al avión secreto junto a Trump.

Vehículos de catering surten al Air Force One en la pista, mientras la caravana en la que viaja el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para dejar la cumbre de la OTAN, el miércoles 8 de julio de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Ankara, Turquía. (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

“Natalie Harp, porque es una especie de objeto de apego para él, por decirlo de alguna manera, una manta de seguridad”, explicó Haberman. Agregó que el asesor Walt Nauta, quien fue acusado junto con Trump en una causa por el presunto manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago, cumplía una función similar.

Haberman añadió que Harp también pudo haber sido incluida porque, junto con el subjefe de gabinete de la Casa Blanca Dan Scavino, tiene “cierto acceso o, mejor dicho, cierto control sobre sus redes sociales”.