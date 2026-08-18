La cadena ABC demanda al ente regulador de los medios en EE.UU. por un presunto intento de censura de Trump

WASHINGTON.– Disney y su filial ABC presentaron el martes una demanda ‌contra la Comisión ‌Federal ⁠de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) para impedir una revisión anticipada de las licencias de ocho emisoras, alegando que el gobierno ​del ⁠presidente norteamericano, ⁠Donald Trump, está intentando castigar a la cadena por los contenidos que ​emite.

Trump ha instado repetidas veces a las cadenas de ‌televisión a retirar los programas de humor o ​de noticias que no ​le gustan o que han sido críticos, presionando a la FCC en numerosas ocasiones para que revoque las licencias de ABC.

Trabajadores en el centro de prensa y la sala de entrevistas del debate presidencial de ABC News para las últimas elecciones norteamericanas, en Filadelfia, Pensilvania SAUL LOEB - AFP

En la demanda presentada ante la Corte de Distrito en Washington, Disney acusó al gobierno de Trump de hacer, a través de la FCC, una “campaña de represalia contra ABC por una sola razón: desaprueba lo que ABC transmite”.

“Con el tiempo, esos ataques se han intensificado hasta convertirse en exigencias explícitas de que a ABC se le retiren sus licencias de transmisión debido a su discurso”, señaló la empresa.

Disney y ABC solicitaron al tribunal que dicte con rapidez ‌una orden de restricción temporal que detenga el procedimiento de renovación de la licencia e impida a la FCC convocar una audiencia, procesos que podrían representar una “amenaza existencial” para sus operaciones, sostuvieron. La empresa señaló que el plazo de comentarios públicos finalizó a principios de mes y que la FCC podría actuar en cualquier momento.

El logotipo de la cadena de televisión ABC aparece en el exterior de un edificio de The Walt Disney Studios, en Burbank, California PATRICK T. FALLON - AFP

La demanda alega que el gobierno está violando los derechos de libertad de expresión de la empresa amparados ⁠por la Primera Enmienda.

“Una y otra vez, la Administración ha ‌atacado la libertad de expresión de ABC; las noticias ⁠que informan sus periodistas y los puntos de ⁠vista que emiten los programas de su cadena”, señaló la empresa.

La Casa Blanca no hizo comentarios de inmediato.

La batalla con los medios

La demanda es inusual y constituye un caso poco frecuente de una importante organización de medios que lleva al gobierno de Trump ante los tribunales por su sostenida campaña para castigar a la prensa nacional mediante regulaciones y demandas judiciales.

ABC es propietaria y opera ocho estaciones locales que transmiten su programación en todo el país, incluidas las de grandes mercados como Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Como todas las estaciones locales, solo pueden operar con licencias controladas por la FCC.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, que no hizo comentarios de inmediato el martes, ordenó ‌las revisiones en abril, pese ​a que no estaba previsto que se examinaran las renovaciones de las licencias antes de octubre de 2028. La FCC no había ordenado una revisión anticipada en más de ‌50 años antes de abril.

Seguidores de Jimmy Kimmel protestan tras el cruce del conductor con el presidente norteamericano

La decisión de Carr se produjo después de que el conductor del programa nocturno de ABC, Jimmy Kimmel, enfureciera al presidente Trump con un chiste durante uno de sus monólogos tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

“Cuando uno ve cosas como esta, podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, dijo entonces el presidente de la FCC al conductor de un podcast. “Estas empresas pueden encontrar la manera de cambiar su conducta y tomar medidas, francamente, contra Kimmel; de lo contrario, habrá trabajo adicional para la FCC”, advirtió.

La FCC investigó a ABC y Disney por sus políticas de diversidad y para determinar si el programa de entrevistas diurno “The View” debía cumplir con la norma de igualdad de tiempo de la comisión, que exige brindar el mismo espacio a candidatos de ambos partidos durante una elección.

Agencias AFP y Reuters y diarios The New York Times y The Washington Post