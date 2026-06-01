Alphabet espera recaudar 80.000 millones de US$ para acelerar la expansión de la IA

Alphabet, empresa matriz de Google, anunció el lunes sus planes de recaudar hasta 80.000 millones de dólares en acciones para financiar una expansión más agresiva de su infraestructura para inteligencia artificial (IA)

Berkshire Hathaway, del multimillonario Warren Buffett, comprometió ya 10.000 millones de dólares como parte del acuerdo

La recaudación de fondos llega cuando Alphabet ha aumentado su gasto en inversiones. Se espera que sus gastos en capital en 2026 lleguen a entre 180.000 y 190.000 millones de dólares y que aumenten en 2027

La movida refleja a una industria tecnológica que busca acelerar el gasto en IA

Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta están en camino de invertir en conjunto unos 700.000 millones de dólares para centros de datos de IA, chips e infraestructura informática este año

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, dijo a inversores el mes pasado que la compañía tiene "limitaciones de capacidad de cómputo en el corto plazo" al no lograr construir la infraestructura necesaria lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda

Para cerrar esa brecha, Alphabet anunció que planea recaudar nuevos fondos a través de una combinación de 30.000 millones de dólares en una oferta pública de acciones y 10.000 millones de dólares en la venta privada a Berkshire Hathaway

Los otros 40.000 millones de dólares provendrían de un programa de venta de acciones que lanzará en el tercer trimestre

En el primer trimestre, la compañía reportó ganancias de 62.600 millones de dólares sobre ingresos de 110.000 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas

Las acciones han crecido un 18% durante los últimos seis meses

El frenesí por la IA está llevando a otras empresas a planear su salida a bolsa

Es el caso de SpaceX, de Elon Musk, que se dispone a lanzar esta semana su gira de presentación para la oferta pública inicial, con la que apunta a una valoración de alrededor de 1,75 billones de dólares

OpenAI, desarrollador de ChatGPT, y Anthropic, de Claude, esperan salir a bolsa este mismo año